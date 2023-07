Featured story

दिल्ली मेट्रो में सफर के लिए DMRC Travel App आएगा काम, फोन से ऐसे खरीदें मोबाइल क्यूआर टिकट

What Is DMRC Travel App How To Book Mobile QR Ticket For Delhi Metro दिल्ली मेट्रो में सफर करते हैं तो ये जानकारी आपके काम की हो सकती है। डीएमआरसी ने मेट्रो में सफर करने वाले यात्रियों के लिए एक नया ऐप लॉन्च किया है। इस ऐप को आप भी फोन में इन्स्टॉल कर सकते हैं। ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं।