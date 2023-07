Featured story

एक क्लिक और जीवन भर की कमाई से हाथ धो बैठेंगे आप, AI जनरेटेड फिशिंग मेल और लिंक की ऐसे करें पहचान

What Is AI generated phishing attacks How To Identify phishing Mail And Link फिशिंग साइबर हैकिंग का एक पुराना हथियार है। यूजर को मालवेयर वाले लिंक पर क्लिक करवाने के लिए साइबर अपराधी अब एआई टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर रहे हैं यूजर के लिए ऐसे प्रॉम्प्ट जनरेट किए जा रहे हैं जिन्हें स्टेप बाय स्टेप फॉलो कर आसानी से मालवेयर लिंक तक पहुंचना संभव हो चुका है।