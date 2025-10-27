सर्दियों में वॉटर हीटर रॉड इस्तेमाल करते समय भूलकर भी न करें ये 5 गलतियां

टेक्नोलॉजी डेस्क, नई दिल्ली। सर्दियां आ गई हैं और अब गर्म पानी की जरूरत धीरे-धीरे बढ़ने लगी है। जिन घरों में गीजर नहीं हैं वो लोग अब वॉटर हीटर रॉड (Immersion Rod) का भी इस्तेमाल करेंगे। लेकिन क्या आपको मालूम है कि जरा-सी लापरवाही से यह रॉड आपके लिए जानलेवा भी साबित हो सकती है। जी हां, अगर इसे यूज करते टाइम सावधानी न बरती गई, तो करंट लगने का खतरा काफी ज्यादा बढ़ जाता है। आइए जानते हैं ऐसी कौन-सी 5 गलतियां हैं जिन्हें आपको कभी नहीं करना चाहिए...

गीले हाथों से रॉड को न करें टच पानी और बिजली का मेल हमेशा खतरनाक होता है। ऐसे में गीले हाथों से रॉड, तार या प्लग को टच न करें। ये एक गलती आपको करंट का शिकार बना सकती है। इसलिए हमेशा ध्यान रखें कि रॉड को पानी से निकालने से पहले स्विच ऑफ करें और प्लग को सॉकेट से भी निकाल लें।

रॉड लगाकर भूल न जाएं ऐसा भी देखा गया है कि अक्सर लोग रॉड को पानी में लगाकर भूल जाते हैं। इसके कारण न सिर्फ पानी जरूरत से ज्यादा गर्म हो जाता है बल्कि रॉड ओवरहीट होकर खराब होने का खतरा भी बढ़ जाता है। अगर बाल्टी में पानी कम है तो रॉड जल भी सकती है, जिससे करंट का खतरा और भी ज्यादा बढ़ जाता है।

आधी बाल्टी में रॉड लगाने से बचें हमेशा इस बात का भी खास ध्यान रखें कि रॉड यूज करने से पहले बाल्टी पानी से भरी हो। आधी भरी बाल्टी में रॉड डालने से प्लास्टिक की बाल्टी पिघल भी सकती है या जल भी सकती है, जिससे करंट फैलने की संभावना भी बढ़ जाती है।