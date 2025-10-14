अब तक की सबसे कम कीमत पर मिल रहा Vivo X200 5G, फोटोग्राफी के लिए जबरदस्त; यहां है डील
अगर आप इस Diwali एक दमदार कैमरा फोन खरीदना चाहते हैं तो Vivo X200 आपके लिए परफेक्ट ऑप्शन है। Vijay Sales पर इसका टॉप वेरिएंट यानी 16GB RAM और 512GB स्टोरेज वाला मॉडल अब तक के सबसे कम कीमत पर मिल रहा है। Zeiss ट्यून कैमरा और फ्लैगशिप परफॉर्मेंस वाला ये फोन डिजाइन और क्वालिटी भी अच्छी ऑफर करता है।
टेक्नोलॉजी डेस्क, नई दिल्ली। अगर आप अच्छे कैमरा फोन की तलाश में हैं, तो हम आपको यहां एक अच्छी डील बताने जा रहे हैं। दीवाली के ठीक पहले Vivo X200 के टॉप वेरिएंट यानी 16GB RAM और 512GB स्टोरेज Vijay Sales पर अब तक के सबसे कम दाम में उपलब्ध है। ये इसे एक शानदार डील बनाता है। आपको बता दें कि इस डिवाइस में Zeiss-ट्यून कैमरा सेटअप और फ्लैगशिप चिपसेट मिलता है, जो डिजाइन से कोई समझौता किए बिना बेहतरीन परफॉर्मेंस देता है। अगर आप इस त्योहारी सीजन में अपने फोन से बढ़िया फोटोज क्लिक करना चाहते हैं तो आइए जानते हैं Vivo X200 पर मिल रही डील के बारे में।
Vivo X200 की कीमत में कटौती
Vivo X200 अब 71,999 रुपये में उपलब्ध है, जो इसकी शुरुआती कीमत से 4,000 रुपये कम है। ग्राहक SBI क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल करके 5,500 रुपये तक का बैंक डिस्काउंट भी पा सकते हैं। हालांकि, ये डिस्काउंट केवल तभी मिलेगा जब आप डिवाइस को नो-कॉस्ट EMI ऑप्शन से खरीदेंगे। अगर आप इस ऑप्शन पर विचार कर रहे हैं, तो नो-कॉस्ट EMI 3,072 रुपये प्रति माह (24 महीनों के लिए) से शुरू होती है। ग्राहक 540 पॉइंट्स भी कमा सकते हैं, जिन्हें वे अपने अगले ऑर्डर पर 540 रुपये की वैल्यू में रिडीम कर सकते हैं।
बायर्स अपने पुराने डिवाइस को एक्सचेंज करके भी अच्छा वैल्यू पा सकते हैं। हालांकि, ये पूरी तरह ब्रांड, कंडीशन और दूसरे फैक्टर पर निर्भर करेगा।
Vivo X200 के स्पेसिफिकेशन्स
Vivo X200 एक कॉम्पैक्ट डिवाइस है जिसमें 6.67-इंच की AMOLED डिस्प्ले मिलता है। इसमें 120Hz रिफ्रेश रेट और 4,500 निट्स पीक ब्राइटनेस के साथ HDR10+ सपोर्ट दिया गया है। अंदर की तरफ इसमें Dimensity 9400 चिपसेट मिलता है। ये फोन 5,800mAh की बैटरी और 90W फास्ट चार्जिंग सपोर्ट के साथ आता है। कंपनी ने इसमें 4 साल के Android अपडेट देने का वादा किया है।
डिजाइन की बात करें तो इसमें ग्लास फ्रंट और ग्लास बैक के साथ एल्युमिनियम फ्रेम दिया गया है। ये फोन IP69 रेटिंग के साथ आता है जिससे डस्ट और वाटर रेजिस्टेंस मिलता है।
फोटोग्राफी की बात करें तो Vivo X200 में 50MP का मेन कैमरा, 50MP पेरिस्कोप कैमरा और 50MP अल्ट्रावाइड सेंसर मिलता है। फ्रंट में 32MP का सेल्फी कैमरा मौजूद है।
