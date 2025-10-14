अब तक की सबसे कम कीमत पर मिल रहा Vivo X200 5G, फोटोग्राफी के लिए जबरदस्त; यहां है डील

टेक्नोलॉजी डेस्क, नई दिल्ली। अगर आप अच्छे कैमरा फोन की तलाश में हैं, तो हम आपको यहां एक अच्छी डील बताने जा रहे हैं। दीवाली के ठीक पहले Vivo X200 के टॉप वेरिएंट यानी 16GB RAM और 512GB स्टोरेज Vijay Sales पर अब तक के सबसे कम दाम में उपलब्ध है। ये इसे एक शानदार डील बनाता है। आपको बता दें कि इस डिवाइस में Zeiss-ट्यून कैमरा सेटअप और फ्लैगशिप चिपसेट मिलता है, जो डिजाइन से कोई समझौता किए बिना बेहतरीन परफॉर्मेंस देता है। अगर आप इस त्योहारी सीजन में अपने फोन से बढ़िया फोटोज क्लिक करना चाहते हैं तो आइए जानते हैं Vivo X200 पर मिल रही डील के बारे में।

Vivo X200 की कीमत में कटौती Vivo X200 अब 71,999 रुपये में उपलब्ध है, जो इसकी शुरुआती कीमत से 4,000 रुपये कम है। ग्राहक SBI क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल करके 5,500 रुपये तक का बैंक डिस्काउंट भी पा सकते हैं। हालांकि, ये डिस्काउंट केवल तभी मिलेगा जब आप डिवाइस को नो-कॉस्ट EMI ऑप्शन से खरीदेंगे। अगर आप इस ऑप्शन पर विचार कर रहे हैं, तो नो-कॉस्ट EMI 3,072 रुपये प्रति माह (24 महीनों के लिए) से शुरू होती है। ग्राहक 540 पॉइंट्स भी कमा सकते हैं, जिन्हें वे अपने अगले ऑर्डर पर 540 रुपये की वैल्यू में रिडीम कर सकते हैं।