फोटोग्राफर्स के लिए अच्छी डील, Vivo का प्रीमियम X100 Pro फोन मिल रहा इतना सस्ता

टेक्नोलॉजी डेस्क, नई दिल्ली। अगर आप फ्लैगशिप स्मार्टफोन खरीदने का सोच रहे हैं लेकिन एक लाख के करीब खर्च नहीं करना चाहते, तो ये शायद सबसे अच्छा मौका आपके लिए हो सकता है। Vivo का पिछले साल का प्रीमियम फ्लैगशिप Vivo X100 Pro अभी Amazon पर 27,000 रुपये से ज्यादा डिस्काउंट के साथ मिल रहा है। ये फोन, जिसकी लॉन्च प्राइस 89,999 रुपये थी, अब आपको 63,000 रुपये से कम में मिल सकता है। आइए जानते हैं क्या है ये पूरी डील।

Vivo X100 Pro पर Amazon की डील Vivo X100 Pro 5G फिलहाल Amazon पर 63,999 रुपये में लिस्टेड है, जो कि इसकी ओरिजिनल प्राइस से 26,000 रुपये कम है। इसके ऊपर, SBI Bank क्रेडिट कार्ड ट्रांजैक्शन्स पर ग्राहकों को 1,250 रुपये तक का इंस्टैंट डिस्काउंट भी मिलेगा, जिससे इफेक्टिव प्राइस 62,749 रुपये तक हो जाएगी।

जो लोग फ्लेक्सिबल पेमेंट ऑप्शन्स पसंद करते हैं, उनके लिए Amazon सेलेक्ट बैंक कार्ड्स पर नो-कॉस्ट EMI भी ऑफर कर रहा है। इसके अलावा एक्सचेंज ऑफर भी है, जिसमें बायर्स अपने पुराने स्मार्टफोन को ट्रेड-इन करके 51,650 रुपये तक का फायदा उठा सकते हैं। हालांकि, ये डील फिलहाल सिर्फ Asteroid Black वेरिएंट (16GB RAM और 512GB स्टोरेज) तक सीमित है।

Vivo X100 Pro के स्पेसिफिकेशन्स Vivo X100 Pro में 6.78-inch LTPO कर्व्ड AMOLED डिस्प्ले है जिसमें स्मूद 120Hz रिफ्रेश रेट मिलता है, जो वाइब्रेंट विजुअल्स और फ्लुइड एनीमेशन्स देता है। ये डिवाइस MediaTek Dimensity 9300 चिपसेट से लैस है, जिसे 16GB RAM और 512GB इंटरनल स्टोरेज के साथ पेयर किया गया है।