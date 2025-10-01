1 अक्टूबर से UPI ट्रांजैक्शन पर नया नियम लागू: Gpay-PhonePe और पेटीएम यूजर्स जरूर जान लें
नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया (NPCI) ने यूपीआई में एक बड़ा बदलाव किया है। अब आप पी2पी कलेक्ट रिक्वेस्ट यानी पुल ट्रांजैक्शन फीचर का इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे क्योंकि यह नियम 1 अक्टूबर से लागू हो गया है। यह कदम यूजर्स की सुरक्षा और ऑनलाइन धोखाधड़ी को रोकने के लिए उठाया गया है। अब पैसे लेने के लिए आपको पुश ट्रांजैक्शन का इस्तेमाल करना होगा।
टेक्नोलॉजी डेस्क, नई दिल्ली। क्या आप भी ऑनलाइन पेमेंट करने के लिए Google Pay, PhonePe या Paytm जैसे यूपीआई ऐप्स का इस्तेमाल करते हैं तो आपके लिए एक बड़ा अपडेट है। दरअसल नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया यानी NPCI ने यूपीआई से जुड़े एक नियम में बड़ा बदलाव किया है जिसके बाद अब आप P2P Collect Request यानी Pull Transaction फीचर को इस्तेमाल नहीं कर सकेंगे। यह नया नियम 1 अक्टूबर से लागू हो चुका है। चलिए इस नए नियम के बारे में विस्तार से जानते हैं और आखिर क्यों इस नियम को लागू किया गया है इसके बारे में भी जानते हैं...
क्या है नया नियम?
दरअसल NPCI ने सभी बैंक्स और पेमेंट ऐप्स को निर्देश जारी किया है कि 1 अक्टूबर 2025 से P2P Collect रिक्वेस्ट सिस्टम को पूरी तरह से बंद कर दिया जाए। इसका मतलब है कि आज से कोई भी कलेक्ट रिक्वेस्ट न तो भेज सकेंगे और न ही एक्सेप्ट कर सकेंगे। यह बड़ा कदम यूजर्स की सुरक्षा बढ़ाने और ऑनलाइन फ्रॉड रोकने के लिए उठाया गया है।
क्यों किया गया बदलाव?
पिछले कुछ वक्त में कई ऐसे मामले देखने को मिले हैं जहां इस Collect Request फीचर का इस्तेमाल कई लोगों के साथ धोखाधड़ी की गई। कई बार फ्रॉड करने वाले भोले-भाले लोगों को पैसे भेजने की रिक्वेस्ट भेज देते थे और लोग बिना सोचे-समझे उसे Accept कर लेते थे, जिसके बाद उनके अकाउंट से पैसे कट जाते थे। इसी वजह से अब NPCI ने यह फीचर आज से बंद करने का फैसला लिया है, ताकि यूजर्स सिर्फ सुरक्षित तरीकों से ही पैसे भेज सकें।
अब आपके पास क्या है ऑप्शन?
अगर आप भी इस Collect Request फीचर का इस्तेमाल कर रहे थे तो अब आप ऐसा नहीं कर सकेंगे। इसकी जगह अब आपको अपने पैसे लेने के लिए सामने वाले को Push Transaction यानी खुद से पैसे भेजने के लिए कहना पड़ेगा। पेमेंट के लिए आप QR कोड, UPI ID या बैंक अकाउंट नंबर का यूज कर सकते हैं। साथ ही अपने UPI और बैंकिंग ऐप्स को अपडेट रखें।
