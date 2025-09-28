Language
    LPG से UPI और रेलवे से पेंशन तक... 1 अक्टूबर से बदल जाएंगे कई नियम, आज ही कर लें ये काम

    By Digital Desk Edited By: Abhinav Tripathi
    Updated: Sun, 28 Sep 2025 03:28 PM (IST)

    एक अक्टूबर से कई नियम बदल रहे हैं जिनका सीधा असर लोगों के जीवन पर पड़ेगा। एलपीजी की कीमतों में बदलाव हो सकता है। रेलवे टिकट बुकिंग में आधार वेरिफिकेशन अनिवार्य हो सकता है। पेंशन नियमों में भी बदलाव होंगे। यूपीआई के पी2पी ट्रांजैक्शन में बदलाव किए जा सकते हैं। अक्टूबर में दशहरा दिवाली और छठ पूजा समेत बैंकों में 21 दिन की छुट्टियां रहेंगी।

    नए महीने की शुरुआत के साथ कई नियमों में बदलाव होने जा रहे हैं। (फोटो- जागरण ग्राफिक्स)

    डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। बुधवार से नए महीने की शुरुआत होने जा रही है। 1 अक्टूबर से कई ऐसे नियम हैं, जिसमें बदलाव होने जा रहे हैं। नए महीने से होने वाले ये बदलाव लोगों के जीवन पर सीधा असर डालने वाले हैं।

    दरअसल, अक्टूबर की शुरुआत के साथ ही त्योहारों के सीजन की भी शुरुआत हो जाती है। ऐसे में नए महीने लागू होने वाले कई बदलाव लोगों के जीवन पर सीधा प्रभाव डालते हैं। आइए आपको इस आर्टिकल में नए महीने शुरू होने वाले बदलावों के बारे में बताते हैं...

    एलपीजी की कीमतों में बदलाव

    हर महीने की शुरुआत होने के साथ ही कई नियमों में बदलाव होते हैं, जिसका सीधा असर लोगों के जेबों पर देखने को मिलता है। अक्टूबर में न केवल बदलाव होने हैं, बल्कि कई त्योहार भी आने वाले हैं। ऐसे में नए महीने की शुरुआत के साथ एलपीजी की कीमतों में बदलाव देखने को मिल सकता है। दिल्ली-मुंबई से लेकर कोलकाता-चेन्नई समेत तमाम शहरों में इस सिलेंडर का भाव आखिरी बार 8 अप्रैल 2025 को बदला था। ऐसे में लोगों की नजर घरेलू एलपीजी की कीमतों के बदलाव पर है।

    रेल टिकट बुकिंग में कई बदलाव संभव

    अक्टूबर की शुरुआत के साथ रेलवे भी अपने कई नियमों में बदलाव करने जा रहा है। रेल टिकट में हो रही धांधली को रोकने के लिए पिछले दिनों रेलवे ने एक बड़ा फैसला लिया। नए नियम के तहत अब 1 अक्टूबर 2025 से बदलाव के तहत अगले महीने से रिजर्वेशन खुलने के बाद पहले 15 मिनट में सिर्फ ऐसे लोग ही ऑनलाइन टिकट बुक कर पाएंगे, जिनका आधार वेरिफिकेशन हो चुका है। एप और IRCTC दोनों से टिकट बुक करने पर ये नियम लागू होगा। वर्तमान में यह सुविधा केवल तत्काल बुकिंग पर ही लागू है।

    पेंशन से जुड़े नियमों में भी होंगे बदलाव

    नए महीने की शुरुआत के साथ एनपीएस, यूपीएस, अटल पेंशन योजना और एनपीएस लाइट से जुड़े हैं। पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ने सीआरए की ओर से वसूले जाने वाले फीस अब बदलाव कर दिया है। यह बदलाव 1 अक्टूबर से लागू हो जाएगा। नया नियम लागू होने के बाद सरकारी कर्मचारियों के लिए अब नया PRAN खोलने पर E-PRAN किट के लिए 18 रुपये और एनपीएस लाइट सब्सक्राइबर्स के लिए भी फीस स्ट्रक्चर आसान कर दिया है।

    यूपीआई से जुड़े पेमेंट में भी होंगे बदलाव

    एक अक्टूबर से यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस या UPI यूजर्स के लिए भी बड़े बदलाव हो रहे हैं। नए महीने की शुरुआत के साथ अब पीयर टू पीयर (P2P) ट्रांजैक्‍शन को हटाया जा सकता है। UPI का ये फीचर यूजर्स में काफी पसंद किया जाता है। यूजर्स सिक्‍योरिटी को मजबूत कर फाइनेंशियल फ्रॉड रोकने के उद्देश्य से इस फीचल को Phonepe, Google Pay और Paytm जैसे यूपीआई प्लेटफॉर्म से हटाया जा रहा है।

    बैंकों में कितने दिन रहेगी छुट्टी ये भी जान लीजिए

    अक्टूबर की शुरुआत होने के साथ ही त्योहारी सीजन की भी शुरुआत हो गई है। ऐसे में इस बात पर भी ध्यान दिया जाना चाहिए कि इस महीने में बैंकों में भी कई अवकाश रहेंगे। आरबीआई की अवकाश सूची के अनुसार, अक्टूबर के महीने में दशहरा, लक्ष्मी पूजा, महार्षि बाल्मिकी जयंती, दिवाली, और छठ पूजा समेत कुल 21 छुट्टियां पड़ रही हैं। ऐसे में अगर आपको बैंकों में कोई काम है, तो घर से निकलने से पहले छुट्टियों की सूची जरूर देख लें। 

