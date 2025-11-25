UPI के 3 सीक्रेट फीचर्स जो स्मार्ट यूजर्स ही करते हैं इस्तेमाल, पेमेंट होगा ज्यादा सेफ और आसान
डिजिटल पेमेंट में UPI सबसे आगे है, लेकिन इसके कई स्मार्ट फीचर्स से लोग अनजान हैं। UPI से आप अपना असली मोबाइल नंबर छुपा सकते हैं और यूनिक UPI ID बना सकते हैं। फिक्स्ड अमाउंट के लिए QR कोड बना सकते हैं, जिससे बार-बार अमाउंट बताने की जरूरत नहीं होगी। UPI पेमेंट रिमाइंडर सेट करके भुगतान को आसान बनाया जा सकता है।
टेक्नोलॉजी डेस्क, नई दिल्ली। जब भी बात डिजिटल पेमेंट की होती है तो सबसे पहले UPI का नाम लिया जाता है। ये सिर्फ पैसे भेजने-लेने तक सीमित नहीं रहा है बल्कि आज इसमें कई ऐसे स्मार्ट फीचर्स भी आ गए हैं, जिनके बारे में ज्यादातर लोगों को पता ही नहीं है। यही कारण है कि कुछ चुनिंदा स्मार्ट यूजर्स इनका फायदा उठाकर अपनी पेमेंट को ज्यादा सेफ और आसान बना रहे हैं। वहीं, आज हम आपको भी UPI के ऐसे ही 3 हिडन फीचर्स के बारे में बताने वाले हैं जो आपकी पेमेंट लाइफ पूरी तरह चेंज कर सकते हैं। चलिए इनके बारे में विस्तार से जानते हैं...
असली मोबाइल नंबर करें हाईड
आज भी बहुत से लोग UPI इस्तेमाल करते टाइम अपना रियल मोबाइल नंबर शेयर कर देते हैं, जिससे प्राइवेसी का खतरा काफी ज्यादा बढ़ जाता है लेकिन UPI में एक ऐसा फीचर भी मिलता है जिससे आप अपना असली नंबर हाईड रख सकते हैं।
बस इसके लिए आप अपनी UPI ऐप की सेटिंग में जाकर एक रैंडम या यूनिक UPI ID सेट कर सकते हैं, जिसका आपका मोबाइल नंबर सेफ हो रहेगा। अब आप उस यूनिक UPI ID को लोगों के साथ शेयर कर सकते हैं और उसी पर पेमेंट रिसीव कर सकते हैं।
फिक्स अमाउंट वाला QR कोड
अगर आप किसी से बार-बार एक ही अमाउंट में पैसे लेते हैं जैसे किराया, दुकान का पेमेंट या फिर ऑफिस कलेक्शन तो आपको हर बार अमाउंट बताने की जरूरत नहीं है। UPI में आप पहले से एक फिक्स अमाउंट सेट करके भी उसका एक खास QR कोड बना सकते हैं।
जैसे ही सामने वाला इस QR को स्कैन करेगा, तो उसमें पहले से ही वो अमाउंट भरा होगा और उसे बस एक क्लिक में पेमेंट करना होगा। इसके लिए आपको अपनी UPI प्रोफाइल में जाकर QR कोड शेयर करते टाइम टॉप राइट में थ्री डॉट पर क्लिक करके अमाउंट सेट करना होगा।
UPI पेमेंट रिमाइंडर
UPI अब सिर्फ पेमेंट करने का जरिया नहीं है, बल्कि इसे ये एक स्मार्ट मैनेजर भी बन गया है। अब कई UPI ऐप्स में आप Payment Reminder भी सेट कर सकते हैं। अगर आपको किसी पेमेंट को भेजना है या किसी से पैसा लेना है, तो आप उसके लिए एक खास रिमाइंडर भी सेट कर सकते हैं। ऐसा करने से सेट किए गए टाइम पर आपका फोन खुद नोटिफिकेशन भेजकर आपको याद दिला देगा कि आपको पैसा भेजना है या लेना है।
