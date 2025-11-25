UPI के 3 सीक्रेट फीचर्स जो स्मार्ट यूजर्स ही करते हैं इस्तेमाल, पेमेंट होगा ज्यादा सेफ और आसान

टेक्नोलॉजी डेस्क, नई दिल्ली। जब भी बात डिजिटल पेमेंट की होती है तो सबसे पहले UPI का नाम लिया जाता है। ये सिर्फ पैसे भेजने-लेने तक सीमित नहीं रहा है बल्कि आज इसमें कई ऐसे स्मार्ट फीचर्स भी आ गए हैं, जिनके बारे में ज्यादातर लोगों को पता ही नहीं है। यही कारण है कि कुछ चुनिंदा स्मार्ट यूजर्स इनका फायदा उठाकर अपनी पेमेंट को ज्यादा सेफ और आसान बना रहे हैं। वहीं, आज हम आपको भी UPI के ऐसे ही 3 हिडन फीचर्स के बारे में बताने वाले हैं जो आपकी पेमेंट लाइफ पूरी तरह चेंज कर सकते हैं। चलिए इनके बारे में विस्तार से जानते हैं...

असली मोबाइल नंबर करें हाईड आज भी बहुत से लोग UPI इस्तेमाल करते टाइम अपना रियल मोबाइल नंबर शेयर कर देते हैं, जिससे प्राइवेसी का खतरा काफी ज्यादा बढ़ जाता है लेकिन UPI में एक ऐसा फीचर भी मिलता है जिससे आप अपना असली नंबर हाईड रख सकते हैं।

बस इसके लिए आप अपनी UPI ऐप की सेटिंग में जाकर एक रैंडम या यूनिक UPI ID सेट कर सकते हैं, जिसका आपका मोबाइल नंबर सेफ हो रहेगा। अब आप उस यूनिक UPI ID को लोगों के साथ शेयर कर सकते हैं और उसी पर पेमेंट रिसीव कर सकते हैं।

फिक्स अमाउंट वाला QR कोड अगर आप किसी से बार-बार एक ही अमाउंट में पैसे लेते हैं जैसे किराया, दुकान का पेमेंट या फिर ऑफिस कलेक्शन तो आपको हर बार अमाउंट बताने की जरूरत नहीं है। UPI में आप पहले से एक फिक्स अमाउंट सेट करके भी उसका एक खास QR कोड बना सकते हैं।

जैसे ही सामने वाला इस QR को स्कैन करेगा, तो उसमें पहले से ही वो अमाउंट भरा होगा और उसे बस एक क्लिक में पेमेंट करना होगा। इसके लिए आपको अपनी UPI प्रोफाइल में जाकर QR कोड शेयर करते टाइम टॉप राइट में थ्री डॉट पर क्लिक करके अमाउंट सेट करना होगा।