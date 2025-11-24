UPI Payment: गलत यूपीआई पेमेंट करने पर कैसे मिलेगा पैसा वापस, RBI ने क्या बताया तरीका?

नई दिल्ली। आज शहर से लेकर गांव तक हर जगह यूपीआई पेमेंट का इस्तेमाल किया जाता है। यूपीआई आने के बाद से कैश चोरी होने का भी डर अब कम हो गया है। अब आपको छोटी-बड़ी पेमेंट के लिए कैश की जरूरत नहीं पड़ती।

बस एक क्लिक और चंद मिनटों में आपके पैसे ट्रांसफर हो जाते हैं। यही फीचर तब खतरा बन सकता है, जब अगर आप गलत जगह यूपीआई पेमेंट कर दो। लेकिन आपको घबराने की जरूरत नहीं है। आरबीआई ने इसे लेकर एक सुर्कलर जारी किया था। इसके तहत आप रिफंड पाने के लिए कुछ काम कर सकते हैं। अगर रिसीवर सेम बैंक अकाउंट से है, तो रिफंड जल्द मिल सकता है।