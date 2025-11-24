Language
    UPI Payment: गलत यूपीआई पेमेंट करने पर कैसे मिलेगा पैसा वापस, RBI ने क्या बताया तरीका?

    By Mansi Bhandari Edited By: Mansi Bhandari
    Updated: Mon, 24 Nov 2025 03:04 PM (IST)

    आज शहर से लेकर गांव तक हर गली में छोटी-बड़ी पेमेंट के लिए यूपीआई का इस्तेमाल किया जाता है। यूपीआई के जरिए आप बड़ी से बड़ी पेमेंट चंद मिनटों में कर सकते हैं। ऐसे में अगर एक गलत पेमेंट हो गई, तो आपका सारा पैसा डूब सकता है। लेकिन घबराने की बात नहीं है, आप आर्टिकल में बताए तरीके से ये पैसे वापस ले सकते हैं।

    नई दिल्ली। आज शहर से लेकर गांव तक हर जगह यूपीआई पेमेंट का इस्तेमाल किया जाता है। यूपीआई आने के बाद से कैश चोरी होने का भी डर अब कम हो गया है। अब आपको छोटी-बड़ी पेमेंट के लिए कैश की जरूरत नहीं पड़ती। 

    बस एक क्लिक और चंद मिनटों में आपके पैसे ट्रांसफर हो जाते हैं। यही फीचर तब खतरा  बन सकता है, जब अगर आप गलत जगह यूपीआई पेमेंट कर दो। लेकिन आपको घबराने की जरूरत नहीं है। आरबीआई ने इसे लेकर एक सुर्कलर जारी किया था। इसके तहत आप रिफंड पाने के लिए कुछ काम कर सकते हैं। अगर रिसीवर सेम बैंक अकाउंट से है, तो रिफंड जल्द मिल सकता है। 

    वही अगर रिसीवर दूसरे बैंक से है, तो रिफंड मिलने में समय लग सकता है। अब जानते हैं कि आपको ऐसे क्या काम करने होंगे, जिससे आपको रिफंड जल्द से जल्द मिल जाए। 

    पेमेंट रिफंड के लिए क्या करें?

     

    • सबसे पहले उस व्यक्ति से संपर्क करें, जिसकी आईडी या नंबर पर आपने गलती से पेमेंट कर दिया। आप उस व्यक्ति को पेमेंट का स्क्रीनशॉट भेजकर पैसे वापस भेजने की रिक्वेस्ट कर सकते हैं।

     

     

    • अगर पैसे पाने वाला यूजर रिफंड के लिए मना कर देता है तो आप टोल-फ्री नंबर 1800-120-1740 पर कॉल करके शिकायत दर्ज करवा सकते हैं।

     

     

    • इसके अलावा आपने जिस यूपीआई बेस्ड ऐप के जरिये पेमेंट की है उस ऐप के कस्टमर केयर सपोर्ट से बात करें और यहां अपनी शिकायत दर्ज करवाएं। 

     

    • वही आप गलत यूपीआई पेमेंट को लेकर अपने बैंक से भी संपर्क कर सकते हैं। पैसे रिफंड करने में बैंक आपकी मदद कर सकता है।
    • नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया (NPCI) द्वारा यूपीआई ट्रांजैक्शन मैनेज होता है। इसलिए एनपीसीआई में भी आप शिकायत दर्ज करवा सकते हैं।



