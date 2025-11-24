Gold Price Today: सोने में ताबड़तोड़ गिरावट, चांदी भी फिसली; कितनी हुई 24, 22 और 18 कैरेट की कीमत?

24 नवंबर, सोमवार को सुबह 10 बजे के आसपास एमसीएक्स में 10 ग्राम सोना (Gold Price Today) 1400 रुपये से ज्यादा गिर चुका है। सोने में लगातार गिरावट जारी है। वही चांदी (Silver Price Today) में भी आज ताबड़तोड़ गिरावट देखी जा रही है। इसमें अभी 1100 रुपये प्रति किलो से ज्यादा गिरावट दर्ज की गई है।

आइए जानते हैं कि आपके शहर में सोने और चांदी का भाव क्या चल रहा है? Gold Price Today: कितना है सोने का भाव? सुबह 10.30 बजे के आसपास एमसीएक्स में सोने की कीमत 122,740 रुपये चल रही है। इसमें 1400 रुपये से ज्यादा का उछाल है। अब तक सोने ने 122,605 रुपये प्रति 10 ग्राम का लो रिकॉर्ड और 123,300 रुपये प्रति 10 ग्राम का हाई रिकॉर्ड बनाया है।

Silver Price Today: कितनी है चांदी की कीमत? सुबह 10.30 बजे के आसपास 1 किलो चांदी की कीमत 152,971 रुपये चल रही है। इसमें 1180 रुपये प्रति किलो की गिरावट है। चांदी ने अब तक 152,415 रुपये प्रति किलो का लो रिकॉर्ड और 153,914 रुपये प्रति किलो का हाई रिकॉर्ड बनाया है।