EPFO Pension: क्या सच में ईपीएफओ पेंशन 15 हजार रुपये से बढ़कर होगी 25 हजार, क्या है इसे लेकर अपडेट

नई दिल्ली। पीएफ नियंत्रित करने वाली संस्था ईपीएफओ (EPFO) जल्द पेंशनभोगियों को अच्छी खबर दे सकती है। ईपीएफओ के तहत सभी कर्मचारियों को ईपीएफ (EPF) और ईपीएस (EPS) का फायदा मिलता है। ईपीएफ में कंपनी द्वारा बेसिक सैलरी का 3.67 फीसदी और कर्मचारी द्वारा बेसिक सैलरी का 12 फीसदी जमा किया जाता है।

इसके साथ ही कंपनी ईपीएस में 8.33 फीसदी योगदान देती है। इसमें कर्मचारी कोई भी योगदान नहीं देता। ईपीएफ में जमा पैसे आपको रिटायर होने पर मिलते हैं। कुछ स्थिति में आप ये पैसे पहले भी निकाल सकते हैं। वही ईपीएस में जमा पैसे आपको रिटायर होने पर पेंशन के रूप में मिलते हैं।

इसी पेंशन (EPFO Pension) की रकम को लेकर ईपीएफओ जल्द अच्छी खबर दे सकती है। पेंशन में इस बढ़ोतरी का लाभ 6.5 करोड़ से अधिक कर्मचारी को मिलने वाला है। न्यू लेबर कोड्स (New Labour Codes) आने के बाद पेंशन में बढ़ोतरी को लेकर चर्चा और तेज हो गई है।

EPF और EPS में किसका कितना योगदान?