Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    Flipkart-Amazon सेल: त्योहारी सीजन में लुढ़क गए फ्रिज के दाम, देखें टॉप 5 डील्स

    By Sameer Saini Edited By: Sameer Saini
    Updated: Wed, 08 Oct 2025 06:00 PM (IST)

    त्योहारी सीजन में Flipkart और Amazon पर फ्रिज पर भारी छूट मिल रही है। Samsung का 2 Star रेफ्रिजरेटर 13990 रुपये में मिल रहा है वहीं Whirlpool का 2 Star रेफ्रिजरेटर 11790 रुपये में उपलब्ध है। Godrej का 3 Star फ्रिज 13490 रुपये में खरीदा जा सकता है। Haier का 2 Star रेफ्रिजरेटर 11790 रुपये में और Voltas का 2 Star रेफ्रिजरेटर 12190 रुपये में मिल रहा है।

    prefferd source google
    Hero Image
    Flipkart-Amazon सेल: त्योहारी सीजन में लुढ़क गए फ्रिज के दाम, देखें टॉप 5 डील्स

    टेक्नोलॉजी डेस्क, नई दिल्ली। त्योहारी सीजन चल रहा है और ऐसे में इन दिनों दो बड़े ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स पर जबरदस्त डिस्काउंट ऑफर्स की बौछार हो रही है। Flipkart और Amazon दोनों ही अपने मेगा सेल इवेंट्स के दौरान फ्रिज समेत कई इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स पर बंपर डिस्काउंट दे रहे हैं। वहीं, अगर आप भी लंबे वक्त से नया फ्रिज खरीदने का सोच रहे थे, तो आपके लिए ये एक शानदार मौका हो सकता है। हमने आपके लिए इस फेस्टिव सेल में मिल रही टॉप 5 डील्स की एक लिस्ट तैयार की है। चलिए इसके बारे में जानें...

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    Samsung 183 L Direct Cool Single Door 2 Star Refrigerator

    लिस्ट का पहला फ्रिज सैमसंग कंपनी का है जो एक 2 Star रेफ्रीजिरेटर है। फ्लिपकार्ट की सेल में आप इस फ्रिज को सिर्फ 13,990 रुपये में खरीद सकते हैं। कंपनी इस रेफ्रीजिरेटर पर 17% तक का डिस्काउंट दे रही है। HDFC Bank डेबिट कार्ड EMI ऑप्शन के साथ 1750 रुपये तक का डिस्काउंट मिल रहा है। इसके अलावा इस फ्रिज पर कई अन्य बैंक ऑफर्स के साथ खास एक्सचेंज ऑफर भी मिल रहा है जहां से आप 4,930 रुपये तक बचा सकते हैं।

    Whirlpool 184 L 2 Star Direct-Cool Single Door Refrigerator

    व्हर्लपूल कंपनी का यह फ्रिज अमेजन की सेल में काफी सस्ता मिल रहा है। यह भी एक 2 Star रेफ्रीजिरेटर है जिसकी कीमत अभी सिर्फ 11,790 रुपये है। फ्रिज पर कोई खास बैंक ऑफर तो नहीं है लेकिन Amazon Pay ICICI Bank क्रेडिट कार्ड के साथ 5% तक का कैशबैक मिल रहा है।

    Godrej 183 L Direct Cool Single Door 3 Star Refrigerator

    लिस्ट का यह फ्रिज गोदरेज का है जो फ्लिपकार्ट की सेल में डिस्काउंट प्राइस पर मिल रहा है। अभी आप इसे सिर्फ 13,490 रुपये में खरीद सकते हैं जो एक 3 स्टार रेफ्रीजिरेटर है। इस फ्रिज पर भी HDFC Bank डेबिट कार्ड EMI ऑप्शन के साथ 1750 रुपये तक का डिस्काउंट मिल रहा है।

    Haier 185L 2 Star Direct Cool Single Door Refrigerator

    यह Haier का 2 Star सिंगल डोर रेफ्रीजिरेटर भी अमेजन की सेल में काफी सस्ता मिल रहा है। सेल के दौरान आप इस फ्रिज को सिर्फ 11,790 रुपये में अपना बना सकते हैं। इस फ्रिज पर भी Amazon Pay ICICI Bank क्रेडिट कार्ड के साथ 5% तक का कैशबैक मिल रहा है।

    Voltas Beko 183 L Direct Cool Single Door 2 Star Refrigerator

    लिस्ट का आखिरी फ्रिज Voltas कंपनी का है जो Single Door 2 स्टार रेफ्रीजिरेटर है। फ्लिपकार्ट की सेल में इस फ्रिज पर भी बंपर डिस्काउंट मिल रहा है। सेल में आप इसे सिर्फ 12,190 रुपये में खरीद सकते हैं। कंपनी इस फ्रिज पर तो फ्लैट 53% तक का डिस्काउंट दे रही है।

    यह भी पढ़ें- Flipkart-Amazon सेल: फिर से 55 इंच के Smart TV पर सबसे बड़ी डील्स, लिस्ट में Sony और Samsung भी