Flipkart-Amazon सेल: फिर से 55 इंच के Smart TV पर सबसे बड़ी डील्स, लिस्ट में Sony और Samsung भी

फ्लिपकार्ट और अमेज़न पर स्मार्ट टीवी पर शानदार डील्स उपलब्ध हैं। फ्लिपकार्ट की बिग फेस्टिवल धमाका सेल और अमेज़न की ग्रेट इंडियन फेस्टिवल सेल में 55 इंच के स्मार्ट टीवी पर भारी छूट मिल रही है। Xiaomi का 55 इंच का स्मार्ट टीवी फ्लिपकार्ट पर ₹29499 में मिल रहा है। सैमसंग सोनी TCL और LG के टीवी भी आकर्षक ऑफर्स के साथ उपलब्ध हैं।

टेक्नोलॉजी डेस्क, नई दिल्ली। क्या आप भी काफी समय से बड़ी स्क्रीन वाला स्मार्ट टीवी खरीदने की सोच रहे हैं? अगर हां, तो फ्लिपकार्ट और अमेजन की सेल में आपके लिए फिर से बेस्ट डील्स लाइव है। जी हां, फ्लिपकार्ट पर हाल ही में बिग बिलियन डेज सेल खत्म हुई है, लेकिन इसके तुरंत बाद कंपनी बिग फेस्टिवल धमाका सेल लेकर आई है, जहां स्मार्ट टीवी फिर से सस्ते दामों पर मिल रहे हैं।

वहीं दूसरी ओर अमेजन पर तो पहले से ही ग्रेट इंडियन फेस्टिवल डे सेल चल रही है, जिसमें स्मार्ट टीवी बेहद सस्ते दामों पर मिल रहे हैं। वहीं, हमने आपके लिए 55-इंच स्क्रीन साइज में आने वाले कुछ स्मार्ट टीवी की बेस्ट डील्स को शॉर्टलिस्ट किया है। इस लिस्ट में सोनी और सैमसंग के स्मार्ट टीवी भी शामिल हैं। आइए इन पर एक नजर डालते हैं।

XIAOMI by Mi FX Series 55 inch Ultra HD (4K) LED Smart Fire TV लिस्ट में पहला टीवी XIAOMI कंपनी का है, जो इस समय फ्लिपकार्ट सेल में सिर्फ ₹29,499 में उपलब्ध है। कंपनी इस टीवी पर 39% का फ्लैट डिस्काउंट दे रही है। इतना ही नहीं, HDFC बैंक के डेबिट कार्ड EMI ऑप्शन के साथ इस टीवी पर ₹1,750 का एक्स्ट्रा डिस्काउंट भी मिल रहा है। वहीं एक्सचेंज पर ₹4,650 तक की छूट मिल सकती है।

Samsung 55 inches Crystal 4K Vista Ultra HD Smart LED TV अमेजन की सेल में सैमसंग का यह टीवी भी बेहद सस्ते दाम में मिल रहा है। अभी आप इस टीवी को सिर्फ 38,490 रुपये में खरीद सकते हैं। इतना ही नहीं, इस टीवी पर एक खास बैंक ऑफर भी है जहां आपको SBI क्रेडिट कार्ड नॉन EMI ऑप्शन पर 1,500 रुपये तक का डिस्काउंट मिल सकता है, जबकि EMI वाले ऑप्शन पर 1750 रुपये तक की छूट मिल रही है। इस ऑफर के साथ आप इस टीवी को काफी कम कीमत में खरीद सकते हैं।

SONY BRAVIA 2 II 55 inch Ultra HD (4K) LED Smart Google TV फ्लिपकार्ट की बिग फेस्टिवल धमाका सेल में सोनी का यह टीवी भी काफी सस्ते दाम में मिल रहा है। अभी आप इस टीवी को ₹55,999 में खरीद सकते हैं। कंपनी टीवी पर 43% तक का डिस्काउंट दे रही है। इतना ही नहीं, क्रेडिट या डेबिट कार्ड और UPI के जरिए पेमेंट करने पर इस टीवी पर ₹1000 का डिस्काउंट दिया जा रहा है। जबकि HDFC क्रेडिट कार्ड EMI ऑप्शन के साथ तो ₹2500 तक का डिस्काउंट मिल सकता है। वहीं एक्सचेंज ऑफर के साथ ₹7600 तक का डिस्काउंट दिया जा रहा है। इसके साथ ही ₹3000 का एक्सचेंज बोनस भी दिया जा रहा है, जिससे टीवी की कीमत काफी कम हो जाती है।

TCL 139 cm (55 inches) 4K Ultra HD Smart QLED Google TV लिस्ट में चौथा टीवी TCL का है, जो इस समय अमेजन की सेल में 34,990 रुपये में उपलब्ध है। कंपनी इस टीवी पर शानदार डिस्काउंट दे रही है। SBI डेबिट कार्ड के साथ इस टीवी पर 1,500 रुपये की छूट मिल रही है, जबकि SBI क्रेडिट कार्ड EMI ऑप्शन के साथ 1,750 रुपये तक की छूट मिल रही है। टीवी पर अन्य बैंक ऑफर्स भी उपलब्ध हैं, जिनके साथ आप इसे और भी सस्ते में खरीद सकते हैं।