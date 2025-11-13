लंबी चैट्स को भी झट से पढ़ें, iOS और Android में ऐसे इस्तेमाल करें WhatsApp मैसेज समरी फीचर

टेक्नोलॉजी डेस्क, नई दिल्ली। WhatsApp Message Summaries फीचर को कुछ महीने पहले प्लेटफॉर्म पर पेश किया गया था। चैट में लंबी बातचीत को जल्दी से पूरा पढ़ने का का एक तरीका है। ये फीचर Meta AI का इस्तेमाल करता है और आपके आखिरी चैट ओपन करने के बाद आए मैसेजेस का समरी जेनरेट करता है। WhatsApp का कहना है कि भले ही मैसेजेस एंड-टू-एंड एन्क्रिप्शन (E2EE) से सुरक्षित हों, लेकिन उन्हें प्रोसेसिंग के लिए सुरक्षित सर्वर्स पर भेजा जाता है। फिलहाल ये फीचर चुनिंदा क्षेत्रों में उपलब्ध है।

कंपनी के मुताबिक, WhatsApp Message Summaries डिफॉल्ट रूप से डिसेबल रहती हैं। यूजर्स को इन्हें इनेबल करने के लिए Meta की नई Private Processing Technology को ऑन करना होगा। ये फीचर AI पर बेस्ड है और चैट में अनरीड मैसेजेस का शॉर्ट वर्जन लाने के लिए इंटरनेट कनेक्शन की जरूरत होती है।

iOS और Android पर WhatsApp Message Summaries कैसे इस्तेमाल करें? अगर आप WhatsApp Message Summaries का इस्तेमाल करना चाहते हैं, तो ये सुनिश्चित करें कि Private Processing फीचर ऑन हो। अपने iPhone या Android स्मार्टफोन पर WhatsApp लॉन्च करें।

किसी 1:1 चैट या ऐसे ग्रुप चैट को खोलें जिसमें कई अनरीड मैसेज हों।

उस डिवाइडर पर टैप करें जो आपको {नंबर} अनरीड मैसेजेस दिखाता है।

उसी चैट विंडो के अंदर अपने अनरीड मैसेजेस का समरी पढ़ें।

WhatsApp में Private Processing को कैसे ऑन या ऑफ करें? अपने iPhone या Android स्मार्टफोन पर WhatsApp खोलें।

Settings मेन्यू में जाएं और Chats > Private Processing पर टैप करें। ध्यान दें, ये फीचर हर रीजन में उपलब्ध नहीं हो सकता।

Private Processing फीचर के टॉगल को ऑन या ऑफ करें ताकि आप AI-पावर्ड फंक्शनैलिटी को इनेबल या डिसेबल कर सकें। WhatsApp Message Summaries कैसे काम करती हैं?

WhatsApp का कहना है कि प्लेटफॉर्म पर सेंड और रिसीव किए गए सभी मैसेजेस और मीडिया पर E2EE प्रोटेक्शन लागू होता है। हालांकि, मैसेज समरी प्रोसेस करने के लिए WhatsApp इन चैट्स को एक कॉन्फिडेंशियल क्लाउड एनवायरनमेंट Private Processing में भेजता है। कंपनी ने इस साल की शुरुआत में कहा था कि ये टेक्नोलॉजी AI टास्क्स को सुरक्षित रूप से संभालने के लिए बनाई गई है, ताकि किसी को (यहां तक कि Meta या WhatsApp को भी) डेटा का एक्सेस न मिले।

इस वजह से, WhatsApp Message Summaries फीचर के लिए आपके फोन का इंटरनेट से कनेक्ट होना जरूरी है। ये समरी तब चैट के अंदर शॉर्ट में दिखाई जाती है जब एक निश्चित संख्या में अनरीड मैसेजेस मिल जाते हैं। WhatsApp ने ये भी बताया कि Private Processing फीचर्स (जिसमें Message Summaries भी शामिल हैं) डिफॉल्ट रूप से ऑफ रहती हैं, और यूजर्स को इन्हें खुद ऑन करना पड़ता है।