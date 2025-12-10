Language
    बिना फोन PC पर चलाएं Telegram, ऐप भी नहीं करना पड़ेगा डाउनलोड; जानें तरीका

    By Saket Singh Baghel Edited By: Saket Singh Baghel
    Updated: Wed, 10 Dec 2025 10:00 AM (IST)

    अगर आप कुछ काम करते हुए टेलीग्राम इस्तेमाल करना चाहते हैं। लेकिन, इससे आपको अपना फोन बार-बार देखने में परेशानी हो रही है। तो आप सिस्टम पर ब्राउजर में ...और पढ़ें

    Telegram Web को इस्तेमाल करने का तरीका यहां जानें। 

    टेक्नोलॉजी डेस्क, नई दिल्ली। Telegram Web, वेब ब्राउजर से सीधे अपनी टेलीग्राम चैट को एक्सेस करने का एक आसान तरीका है, जिससे आप अपने फोन से दूर होने पर भी कनेक्टेड रह सकते हैं। ये रियल टाइम में आपकी मोबाइल कन्वर्सेशन को मिरर भी करता है, जिससे अलग डेस्कटॉप ऐप इंस्टॉल किए बिना मैसेज भेजना, फाइल शेयर करना, मीडिया चेक करना और ग्रुप चैट मैनेज करना आसान हो जाता है। ये ब्राउजर-बेस्ड वर्जन ऑफिशियल काम, मल्टीटास्किंग या PC इस्तेमाल करते समय चैटिंग के लिए यूजफुल है। क्योंकि, ये दूसरे कामों के साथ-साथ आपको आपकी कन्वर्सेशन का क्विक एक्सेस देता है।

    टेलीग्राम वेब का इस्तेमाल कैसे करें?

    टेलीग्राम वेब को इस्तेमाल करना काफी आसान है। आप उस तरीके से साइन इन कर सकते हैं जो आपको सबसे ज्यादा कंफर्टेबल लगे। कई यूजर स्पीड और सिंपलीसिटी की वजह से QR कोड लॉगिन पसंद करते हैं, जबकि कई लोग अपने फोन नंबर से ऑथेंटिकेट करना पसंद करते हैं। खास तौर पर अगर उनका डिवाइस उनके पास न हो।

    दोनों ऑप्शन आपके अकाउंट को सिक्योर तरीके से सिंक करते हैं ताकि आप अपनी बातचीत आसानी से जारी रख सकें। यहां हम आपको Telegram Web एक्सेस करने के स्टेप्स बताने जा रहे हैं।

    QR कोड का इस्तेमाल करके Telegram Web का इस्तेमाल कैसे करें?

    • अपने कंप्यूटर पर, कोई भी वेब ब्राउजर ओपन करें और web.telegram.org पर जाएं।
    • इसके बाद, अपना स्मार्टफोन लें और Telegram ऐप को वैसे ही ओपन करें जैसे आप नॉर्मली करते हैं।
    • अपने डिवाइस के हिसाब से, मेन्यू आइकन (तीन हॉरिजॉन्टल लाइन) पर टैप करें या Settings ओपन करें।
    • वहां से, Devices पर जाएं और Link Desktop Device चुनें।
    • आपका फोन एक कैमरा व्यू ओपन करें। इसे बस इसे अपने कंप्यूटर स्क्रीन पर दिख रहे QR कोड पर पॉइंट करें।
    • QR कोड स्कैन होने के बाद, आपका Telegram अकाउंट ब्राउजर में तुरंत ओपन हो जाएगा और आप ऑटोमैटिकली लॉग इन हो जाएंगे।

    फोन नंबर का इस्तेमाल करके Telegram Web का इस्तेमाल कैसे करें?

    • सबसे पहले अपने कंप्यूटर पर एक वेब ब्राउज़र खोलें और web.telegram.org पर जाएं।
    • इसके बाद, Log in by phone number पर क्लिक करें।
    • जब पेज लोड हो जाए, तो अपना देश चुनें और अपना फोन नंबर डालें, फिर जारी रखने के लिए Next पर क्लिक करें।
    • टेलीग्राम आपके ऐप पर एक कन्फर्मेशन कोड भेजेगा। ऐसे में अपने फोन पर टेलीग्राम ओपन करें और कोड चेक करें।
    • उस कोड को वेबसाइट पर दी गई जगह में टाइप करें।
    • एक बार जब आप इसे सही तरीके से डाल देंगे, तो आपका अकाउंट अपने आप लॉग इन हो जाएगा और आप तुरंत टेलीग्राम वेब इस्तेमाल करना शुरू कर सकते हैं।

