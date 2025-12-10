बिना फोन PC पर चलाएं Telegram, ऐप भी नहीं करना पड़ेगा डाउनलोड; जानें तरीका

टेक्नोलॉजी डेस्क, नई दिल्ली। Telegram Web, वेब ब्राउजर से सीधे अपनी टेलीग्राम चैट को एक्सेस करने का एक आसान तरीका है, जिससे आप अपने फोन से दूर होने पर भी कनेक्टेड रह सकते हैं। ये रियल टाइम में आपकी मोबाइल कन्वर्सेशन को मिरर भी करता है, जिससे अलग डेस्कटॉप ऐप इंस्टॉल किए बिना मैसेज भेजना, फाइल शेयर करना, मीडिया चेक करना और ग्रुप चैट मैनेज करना आसान हो जाता है। ये ब्राउजर-बेस्ड वर्जन ऑफिशियल काम, मल्टीटास्किंग या PC इस्तेमाल करते समय चैटिंग के लिए यूजफुल है। क्योंकि, ये दूसरे कामों के साथ-साथ आपको आपकी कन्वर्सेशन का क्विक एक्सेस देता है।