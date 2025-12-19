प्राइवेसी है आपकी फर्स्ट च्वाइस? Apps आपको नहीं कर पाएंगे ट्रैक; बदल दें ये सेटिंग्स

टेक्नोलॉजी डेस्क, नई दिल्ली। आजकल ज्यादातर ऐप्स इंस्टॉल करते ही आपसे परमिशन मांगते हैं। कुछ को सच में इनकी जरूरत होती है, जबकि दूसरे चुपचाप आपकी लोकेशन, एक्टिविटी या डिवाइस डेटा का इस्तेमाल करके विज्ञापनों को पर्सनलाइज करते हैं या ऐप्स पर आपके बिहेवियर को ट्रैक करते हैं। लेकिन, अच्छी बात ये है कि iPhone और Android दोनों अब आपको ऐप्स क्या ट्रैक कर सकते हैं और क्या नहीं, इसे कंट्रोल करने के लिए काफी टूल्स देते हैं। हम यहां आपको कुछ आसान स्टेप्स बताने जा रहे हैं जो आपके फोन पर अनचाही ट्रैकिंग को कम करने में आपकी मदद करेंगे।

ऐप्स आपको क्यों ट्रैक करते हैं? पहले, ये समझना जरूरी है कि ऐप्स ऐसा क्यों करते हैं। ये ज्यादातर इन चीजों के बारे में होता है: आपकी लोकेशन

आप ऐप के साथ कैसे इंटरैक्ट करते हैं

आपकी Ad ID (टारगेटेड विज्ञापनों के लिए इस्तेमाल की जाती है)

डिवाइस की जानकारी

ब्राउजिंग पैटर्न ये डेटा Ad नेटवर्क को आपको पर्सनलाइज्ड विज्ञापन दिखाने में मदद करता है, लेकिन इससे प्राइवेसी की चिंताएं भी बढ़ती हैं। अच्छी बात ये है कि आप इन ज्यादातर ट्रैकिंग को मैनुअल तरीके से बंद कर सकते हैं।

iPhone (iOS) पर ऐप ट्रैकिंग कैसे रोकें? Apple के पास इसके लिए सबसे अच्छे कंट्रोल्स में से एक है। ऐप ट्रैकिंग बंद करने के लिए: सेटिंग्स में जाएं

Privacy & Security पर टैप करें

Tracking सेलेक्ट करें

Allow Apps to Request to Track को बंद करें

ये सभी ऐप्स को दूसरे ऐप्स और वेबसाइट्स पर आपको ट्रैक करने से रोकता है। हालांकि, अगर आप हर ऐप के लिए ट्रैकिंग मैनेज करना चाहते हैं, तो आपको उसी ट्रैकिंग सेक्शन के तहत ऐप्स की एक लिस्ट दिखेगी। बस, जिन ऐप्स पर आपको भरोसा नहीं है, उनके लिए टॉगल को बंद कर दें।

एक और ट्रिक है- लोकेशन एक्सेस डिसेबल करें। ऐसा करने के लिए: सबसे पहले, सेटिंग्स में जाएं

Privacy & Security पर क्लिक करें

और फिर Location Services

किसी भी ऐप पर टैप करें

Never या While Using the App सेलेक्ट करें Android पर ट्रैकिंग कैसे रोकें? Android आपको ज्यादा बारीक कंट्रोल्स देता है, लेकिन वे सेटिंग्स में फैले हुए हैं।

आप विज्ञापन पर्सनलाइजेशन को डिसेबल कर सकते हैं: ऐसा करने के लिए, सेटिंग्स में जाएं

Ads को सर्च करें

Delete Advertising ID या Opt out of Ads Personalisation पर टैप करें ये ऐप्स को आपको ट्रैक करने के लिए आपकी Ad ID का इस्तेमाल करने से रोकता है।