Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    काम में बिजी हैं? WhatsApp का 'Remind Me' फीचर याद दिलाएगा पुराने मैसेज; ऐसे करें इस्तेमाल

    By Saket Singh Baghel Edited By: Saket Singh Baghel
    Updated: Wed, 03 Dec 2025 09:30 AM (IST)

    WhatsApp जल्द ही 'Remind Me' फीचर सभी यूजर्स के लिए रोल आउट कर सकता है। ये फीचर तब काम आएगा जब आप व्यस्त हों। ये आपको पढ़े गए (Read) मैसेज के लिए रिमा ...और पढ़ें

    prefferd source google
    Hero Image

    WhatsApp में मैसेज रिमाइंडर सेट करने का तरीका यहां जानें। 

    टेक्नोलॉजी डेस्क, नई दिल्ली। अगर कोई आपको WhatsApp पर मैसेज भेजता है और आप अभी किसी दूसरे काम में बिजी हैं, तो इंस्टेंट मैसेजिंग सर्विस का ‘Remind Me’ फीचर मैसेज को याद करने में आपके काम आ सकता है। WhatsApp ने इस साल की शुरुआत में बीटा टेस्टर्स के लिए नया Remind Me फीचर रोल आउट किया था और ये अभी भी टेस्टिंग में है। हालांकि, संभव है कि ये जल्द ही सभी तक पहुंच जाए। ऐसे में आप जल्द ही उन टेक्स्ट के लिए रिमाइंडर सेट कर पाएंगे जिन्हें आपने पहले ही पढ़ लिया है और जिनसे आप बाद में बात करना चाहते हैं। Meta के मालिकाना हक वाला प्लेटफॉर्म इसके लिए पहले से सेट इंटरवल की एक लिस्ट दिखाता है। हालांकि, तो आप रिमाइंडर के लिए कस्टम समय और तारीख भी सेट कर सकते हैं।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    अगर आप iOS या Android स्मार्टफोन के लिए WhatsApp का हाल ही में रिलीज हुआ बीटा वर्जन चला रहे हैं, तो WhatsApp में मैसेज रिमाइंडर सेट करने में आपकी मदद करने के लिए यहां हम आपको एक स्टेप-बाय-स्टेप गाइड बता रहे हैं। ये फंक्शनैलिटी जल्द ही सभी यूजर्स के लिए रोल आउट की जा सकती है।

    WhatsApp में मैसेज रिमाइंडर कैसे सेट करें?

    • अपने स्मार्टफोन पर WhatsApp खोलें।
    • टेक्स्ट मैसेज बॉक्स के राइट साइड सेंड बटन को लॉन्ग-प्रेस करें।
    • फिर स्क्रीन के टॉप-राइट कॉर्नर में तीन-डॉट वाले मेन्यू पर टैप करें।
    • रिमाइंड मी बटन पर क्लिक करें।
    • वॉट्सऐप चार प्रीसेट टाइमर ऑप्शन के साथ एक पॉप-अप विंडो दिखाएगा: 2 घंटे में, 8 घंटे में, 24 घंटे में, या कस्टम।
    • प्रीसेट ऑप्शन में से कोई एक चुनें या कस्टम रिमाइंडर सेट करें।
    • (ऑप्शनल) अगर आप कस्टम रिमाइंडर सेट करना चाहते हैं, तो कस्टम पर टैप करें > रिमाइंडर के लिए डेट और टाइम सेलेक्ट करें।

    यह भी पढ़ें: भारत में Oppo ने लॉन्च किया नया 5G फोन, कीमत 12,499 रुपये से शुरू; 6,500mAh की है बैटरी