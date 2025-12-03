काम में बिजी हैं? WhatsApp का 'Remind Me' फीचर याद दिलाएगा पुराने मैसेज; ऐसे करें इस्तेमाल

टेक्नोलॉजी डेस्क, नई दिल्ली। अगर कोई आपको WhatsApp पर मैसेज भेजता है और आप अभी किसी दूसरे काम में बिजी हैं, तो इंस्टेंट मैसेजिंग सर्विस का ‘Remind Me’ फीचर मैसेज को याद करने में आपके काम आ सकता है। WhatsApp ने इस साल की शुरुआत में बीटा टेस्टर्स के लिए नया Remind Me फीचर रोल आउट किया था और ये अभी भी टेस्टिंग में है। हालांकि, संभव है कि ये जल्द ही सभी तक पहुंच जाए। ऐसे में आप जल्द ही उन टेक्स्ट के लिए रिमाइंडर सेट कर पाएंगे जिन्हें आपने पहले ही पढ़ लिया है और जिनसे आप बाद में बात करना चाहते हैं। Meta के मालिकाना हक वाला प्लेटफॉर्म इसके लिए पहले से सेट इंटरवल की एक लिस्ट दिखाता है। हालांकि, तो आप रिमाइंडर के लिए कस्टम समय और तारीख भी सेट कर सकते हैं।