Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    स्टैंडर्ड रिंगटोन को बदलें और लगाएं अपनी पसंद का गाना, BSNL में ऐसे सेट करें कॉलर ट्यून; जानें तरीके

    By Saket Singh Baghel Edited By: Saket Singh Baghel
    Updated: Sat, 06 Dec 2025 10:30 AM (IST)

    BSNL कॉलर ट्यून सर्विस से आप अपनी पसंद का गाना सेट कर सकते हैं। इसके लिए BSNL कई ञप्शन देता है, जैसे कि कॉलर ट्यून नंबर पर कॉल करना, वेबसाइट पर जाना य ...और पढ़ें

    prefferd source google
    Hero Image

    टेक्नोलॉजी डेस्क, नई दिल्ली। BSNL कॉलर ट्यून सर्विस से आप अपनी पसंद के गाने से स्टैंडर्ड रिंगटोन को बदलकर अपनी कॉल को पर्सनलाइज कर सकते हैं। कॉलर ट्यून सेट करना आसान है, चाहे आप म्यूजिक के ज़रिए अपनी बात कहना चाहते हों या कोई खुशी-खुशी ग्रीटिंग शेयर करना चाहते हों। BSNL अलग-अलग यूजर की पसंद को ध्यान में रखते हुए कॉलर ट्यून को एक्टिवेट, मैनेज या डीएक्टिवेट करने के कई ऑप्शन देता है। ऐसे कई तरीके हैं जिनसे आप आसानी से अपने BSNL नंबर पर नई रिंगटोन सेट कर सकते हैं। इसके कई तरीके हैं। उनमें से कुछ तरीकों के बारे में हम यहां आपको बताने जा रहे हैं।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    BSNL कॉलर ट्यून नंबर से BSNL कॉलर ट्यून सेट करें:

    कॉलर ट्यून सेट करने का सबसे आसान तरीका BSNL कॉलर ट्यून नंबर डायल करना है।

    • अपने BSNL मोबाइल से, 56700 या 56789 डायल करें।
    • IVR इंस्ट्रक्शन फॉलो करें।
    • मौजूद ऑप्शन में से कोई गाना चुनें।
    • चुने हुए गाने को अपनी कॉलर ट्यून के तौर पर सेट करने के लिए अपनी पसंद कन्फर्म करें।

    ये तरीका सीधा है और आपको कई तरह के गानों में से चुनने की सुविधा देता है।

    BSNL ट्यून्स वेबसाइट से BSNL कॉलर ट्यून सेट करें:

    BSNL एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म ऑफर करता है जहां यूजर ब्राउज कर सकते हैं और कॉलर ट्यून सेट कर सकते हैं।

    • सबसे पहले BSNL ट्यून्स वेबसाइट पर जाएं।
    • अगर आप नए यूजर हैं, तो अपने BSNL नंबर से रजिस्टर करें; मौजूदा यूजर सीधे लॉग इन कर सकते हैं।
    • अपना पसंदीदा गाना खोजने या कैटेगरी ब्राउज करने के लिए सर्च बार का इस्तेमाल करें।
    • अपने चुने हुए गाने के आगे 'सेट ट्यून' पर क्लिक करें।
    • अपना मोबाइल नंबर डालें और अपने डिवाइस पर भेजे गए OTP से कन्फर्म करें।

    यह ऑनलाइन मेथड कॉलर ट्यून आसानी से चुनने के लिए एक यूजर-फ़्रेंडली इंटरफेस ऑफर करता है।

    USSD कोड से BSNL कॉलर ट्यून सेट करें:

    USSD कोड बिना इंटरनेट एक्सेस के कॉलर ट्यून सेट करने का एक फास्ट तरीका है।

    • अपने BSNL मोबाइल से, *567# डायल करें।
    • अपनी पसंदीदा भाषा चुनने के लिए उससे जुड़ा नंबर डालें।
    • गाने की कैटेगरी चुनने के लिए मेनू में जाएं।
    • लिस्ट में से अपना पसंदीदा गाना चुनें।
    • इसे अपनी कॉलर ट्यून के तौर पर सेट करने के लिए अपने चुने हुए गाने को कन्फर्म करें।

    ये तरीका असरदार है और इसके लिए इंटरनेट कनेक्शन की जरूरत नहीं है।

    BSNL कॉलर ट्यून कैसे डीएक्टिवेट करें?

    अगर आप अपनी कॉलर ट्यून हटाना चाहते हैं, तो ये स्टेप्स फॉलो करें:

    • SMS से: 56700 या 56799 पर UNSUB भेजें।
    • USSD से: *567# डायल करें और सर्विस डीएक्टिवेट करने के लिए दिए गए निर्देशों का पालन करें।

    कॉलर ट्यून सर्विस को डीएक्टिवेट करना आसान है और इसे कभी भी किया जा सकता है।

    यह भी पढ़ें: Cloudflare Outage से फिर ठप हुई कई वेबसाइट, BookMyShow, Canva और Groww के यूजर्स हुए परेशान