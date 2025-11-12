अपने Android फोन को ऐसे करें Windows PC से लिंक, आसान होगा कॉल, मैसेज और फोटो एक्सेस करना

टेक्नोलॉजी डेस्क, नई दिल्ली। Android फोन को Windows PC से कनेक्ट करने से काम आसान और तेज हो जाता है, खासकर जब आप दोनों डिवाइस साथ में इस्तेमाल करते हैं। Google Play Store पर कई ऐप्स मिलते हैं जो फोन और पीसी को सिंक करते हैं, लेकिन Microsoft का Phone Link ऐप सबसे पॉपुलर सॉल्यूशन्स में से एक है।

2018 में लॉन्च हुआ यह ऐप Bluetooth, Wi-Fi और मोबाइल डेटा के जरिए फोन और PC को बिना रुकावट कनेक्ट करता है। एक बार कनेक्ट हो जाने पर यूजर्स अपने डेस्कटॉप से ही कॉल मैनेज कर सकते हैं, मैसेज का जवाब दे सकते हैं, नोटिफिकेशन देख सकते हैं और अपने फोन की फोटोज को एक्सेस कर सकते हैं।



जानिए कैसे करें Phone Link सेटअप? Phone Link इस्तेमाल करने के लिए यूजर्स को Microsoft अकाउंट से साइन इन करना जरूरी है। कुछ फीचर्स, जैसे कॉलिंग, के लिए दोनों डिवाइसेज पर Bluetooth चालू होना चाहिए। अब नीचे दिए गए आसान स्टेप्स फॉलो करें: अपने Windows PC पर Phone Link ऐप खोलें। अगर ये पहले से इंस्टॉल नहीं है, तो इसे Microsoft Store से डाउनलोड करें।

एक पॉप-अप विंडो खुलेगी- यहां Android को अपने डिवाइस टाइप के तौर पर सेलेक्ट करें।

अब अपने Microsoft अकाउंट से साइन इन करें।

अपने Android फोन पर Link to Windows ऐप को Google Play Store से इंस्टॉल करें।

ऐप ओपन करें और सेम Microsoft अकाउंट से साइन इन करें।

अब 'Link your phone and PC' पर टैप करें और अपने पीसी पर दिख रहे QR कोड को इन-ऐप कैमरे से स्कैन करें। सफलतापूर्वक लिंक होने के बाद आपके सामने एक वेलकम स्क्रीन दिखाई देगी जो कनेक्शन की पुष्टि करेगी। अब आपको ऐप को Contacts, Messages, Call Logs, Media और Notifications की परमिशन देनी होगी ताकि ये ठीक से काम कर सके।

Phone Link ऐप के इंटरफेस में ऊपर की ओर मेन फीचर्स दिखाई देते हैं- Messages, Calls, Apps और Photos। सिस्टम ट्रे आइकन पर क्लिक करने से हाल की ऐप्स दिखाई देती हैं और नोटिफिकेशन्स लेफ्ट साइड पैनल में आते हैं।