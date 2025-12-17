प्राइवेसी है आपकी पसंद, तो ऐसे डिलीट करें अपना Truecaller अकाउंट; कंपनी के डेटाबेस से हटाएं नंबर
किसी अनजान कॉन्टैक्ट के बारे में जानने के लिए Truecaller के लिए काम का टूल है। इसके कॉलर का नाम, लोकेशन और ई-मेल ID जैसी कई डिटेल मिल जाती है। लेकिन, ...और पढ़ें
टेक्नोलॉजी डेस्क, नई दिल्ली। किसी अनजान कॉलर की डिटेल्स चेक करने के लिए Truecaller एक मददगार टूल है। जब कोई स्पैम या स्कैम कॉलर आपसे संपर्क करने की कोशिश करता है और आपको अलर्ट भी करता है। इसके अलावा, आप Truecaller डायरेक्टरी का इस्तेमाल करके फोन नंबर के जरिए कॉलर का नाम, जगह और दूसरी डिटेल भी चेक कर सकते हैं। ये ये भी दिखाता है कि किसी व्यक्ति को दूसरे यूजर्स ने कितनी बार स्पैम के तौर पर रिपोर्ट किया है और इसे रेड कलर में हाइलाइट करता है। हालांकि, इसके साथ ही प्राइवेसी को लेकर भी चिंता बढ़ रही है। हर कोई इस बात से सहज नहीं है कि उनकी कॉन्टैक्ट डिटेल्स पब्लिकली उपलब्ध रहे। ऐसे में काफी लोग आप अपना Truecaller अकाउंट डीएक्टिवेट करना और अपना फोन नंबर मैनुअल तरीके से अनलिस्ट करना भी चाहते हैं।
अगर आप किसी भी कारण से अपनी डिटेल डिलीट करना चाहते हैं। अपना Truecaller अकाउंट डीएक्टिवेट करना चाहते हैं और कंपनी के डेटाबेस से अपना फोन नंबर अनलिस्ट करना चाहते हैं। तो हम यहां एक डिटेल्ड स्टेप-बाय-स्टेप गाइड है बताने जा रहे हैं, जिससे किसी परेशानी के ऐसा करने में मदद मिलेगी।
ऐप का इस्तेमाल करके अपना Truecaller अकाउंट कैसे डिलीट करें?
- अगर आप Android यूजर हैं तो Google Play Store से या अगर आप iPhone यूजर हैं तो Apple के App Store से Truecaller ऐप डाउनलोड करें।
- ऐप इंस्टॉल होने के बाद, उसे ओपन करें।
- अगर आप Android पर हैं, तो सेटिंग्स ओपन करने के लिए स्क्रीन के टॉप-राइट कॉर्नर से थ्री-डॉट्स वाली लाइन पर क्लिक करें।
- iPhone यूज़र्स के लिए, स्क्रीन के टॉप-राइट कॉर्नर दिखने वाली अपनी प्रोफाइल फोटो पर क्लिक करके इसे एक्सेस किया जा सकता है।
- फिर Privacy Centre तक स्क्रॉल करें और उस पर टैप करें।
- फिर, Deactivate My Account पर क्लिक करें।
- ऐप आपसे पूछेगा कि क्या आप अपना अकाउंट डीएक्टिवेट करने के बारे में पक्का हैं।
- पढ़ें और कन्फर्म करें कि आप इन फीचर्स को एक्सेस नहीं करना चाहते हैं: 'कॉलर आइडेंटिफिकेशन', 'स्पैम प्रोटेक्शन' और 'Truecaller अकाउंट'।
- Yes, Continue पर क्लिक करें, फिर Continue पर टैप करें।
- आपका अकाउंट कुछ ही मिनटों में डीएक्टिवेट हो जाएगा।
हालांकि, इससे आपका डेटा कंपनी के डेटाबेस से डिलीट नहीं होगा। इसके लिए आगे के स्टेप्स फॉलो करें:
वेबसाइट का इस्तेमाल करके Truecaller से अपना नंबर कैसे अनलिस्ट करें?
- अपना अकाउंट डीएक्टिवेट करने के बाद, Truecaller वेबसाइट पर जाएं।
- मेनू में अनलिस्टिंग सेक्शन पर जाएं या यहां क्लिक करें। इस स्टेज पर, आप या तो डेटाबेस में अपना नाम बदलने का ऑप्शन चुन सकते हैं या अपने कॉन्टैक्ट को अनलिस्ट कर सकते हैं।
- अगर आप दूसरा ऑप्शन चुनना चाहते हैं, तो Unlist Your Number सेक्शन तक स्क्रॉल करें।
- टेक्स्ट बॉक्स में अपना फोन नंबर डालें फिर Confirm पर टैप करें।
गौर करनेवाली बात ये है कि Truecaller को आपका नंबर अनलिस्ट करने में 24 घंटे तक लग सकते हैं।
