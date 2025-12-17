प्राइवेसी है आपकी पसंद, तो ऐसे डिलीट करें अपना Truecaller अकाउंट; कंपनी के डेटाबेस से हटाएं नंबर

टेक्नोलॉजी डेस्क, नई दिल्ली। किसी अनजान कॉलर की डिटेल्स चेक करने के लिए Truecaller एक मददगार टूल है। जब कोई स्पैम या स्कैम कॉलर आपसे संपर्क करने की कोशिश करता है और आपको अलर्ट भी करता है। इसके अलावा, आप Truecaller डायरेक्टरी का इस्तेमाल करके फोन नंबर के जरिए कॉलर का नाम, जगह और दूसरी डिटेल भी चेक कर सकते हैं। ये ये भी दिखाता है कि किसी व्यक्ति को दूसरे यूजर्स ने कितनी बार स्पैम के तौर पर रिपोर्ट किया है और इसे रेड कलर में हाइलाइट करता है। हालांकि, इसके साथ ही प्राइवेसी को लेकर भी चिंता बढ़ रही है। हर कोई इस बात से सहज नहीं है कि उनकी कॉन्टैक्ट डिटेल्स पब्लिकली उपलब्ध रहे। ऐसे में काफी लोग आप अपना Truecaller अकाउंट डीएक्टिवेट करना और अपना फोन नंबर मैनुअल तरीके से अनलिस्ट करना भी चाहते हैं।