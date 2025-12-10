आपकी प्राइवेसी पर नहीं लगेगी सेंध, जानें अलग-अलग ब्राउजर में हिस्ट्री डिलीट करने का तरीका

टेक्नोलॉजी डेस्क, नई दिल्ली। वेब ब्राउजर इंटरनेट का गेटवे होते हैं और ये इंटरनेट को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाने में अहम भूमिका निभाते हैं। ग्राफिकल-बेस्ड ब्राउजर, टेक्स्ट-बेस्ड ब्राउजर और भी बहुत तरह के ब्राउजर होते हैं। हर तरह के ब्राउजर की अपनी खूबियां और कमियां हैं। Google Chrome, Firefox, Opera, Safari, और Microsoft Edge आज के पॉपुलर ऑप्शन हैं। जब आप वेब सर्फ करते हैं, तो ये ब्राउजर आपकी एक्सेस की गई वेबसाइट, डाउनलोड की गई फाइलें और सर्च जैसी डिटेल्स स्टोर करते हैं। वैसे, ये ब्राउजिंग डेटा आपके एक्सपीरियंस को बेहतर बना सकता है, लेकिन ये प्राइवेसी की चिंता भी पैदा कर सकता है, खासकर जब आप शेयर्ड और पब्लिक डिवाइस इस्तेमाल कर रहे हों।