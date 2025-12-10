आपकी प्राइवेसी पर नहीं लगेगी सेंध, जानें अलग-अलग ब्राउजर में हिस्ट्री डिलीट करने का तरीका
टेक्नोलॉजी डेस्क, नई दिल्ली। वेब ब्राउजर इंटरनेट का गेटवे होते हैं और ये इंटरनेट को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाने में अहम भूमिका निभाते हैं। ग्राफिकल-बेस्ड ब्राउजर, टेक्स्ट-बेस्ड ब्राउजर और भी बहुत तरह के ब्राउजर होते हैं। हर तरह के ब्राउजर की अपनी खूबियां और कमियां हैं। Google Chrome, Firefox, Opera, Safari, और Microsoft Edge आज के पॉपुलर ऑप्शन हैं। जब आप वेब सर्फ करते हैं, तो ये ब्राउजर आपकी एक्सेस की गई वेबसाइट, डाउनलोड की गई फाइलें और सर्च जैसी डिटेल्स स्टोर करते हैं। वैसे, ये ब्राउजिंग डेटा आपके एक्सपीरियंस को बेहतर बना सकता है, लेकिन ये प्राइवेसी की चिंता भी पैदा कर सकता है, खासकर जब आप शेयर्ड और पब्लिक डिवाइस इस्तेमाल कर रहे हों।
ऐसे में हम यहां आपको दिखाएंगे कि आप अपनी ब्राउजर हिस्ट्री को आप कैसे डिलीट कर सकते हैं। आप इसे पूरी तरह से क्लियर कर सकते हैं या सिर्फ कुछ खास साइट्स भी हटा सकते हैं।
Google Chrome में अपना ब्राउजिंग डेटा कैसे क्लियर करें?
- Chrome ओपन करें।
- टॉप राइट से से थ्री-डॉट मेन्यू सेलेक्ट करें।
- History चुनें।
- Delete browsing data पर क्लिक करें।
- एक टाइम रेंज चुनें (पिछला घंटा, पिछले 24 घंटे, या उससे ज्यादा)।
- Delete Data करें पर क्लिक करें।
Mozilla Firefox में अपना ब्राउजिंग डेटा कैसे क्लियर करें?
- Firefox ओपन करें।
- मेन्यू बटन पर क्लिक करें।
- History चुनें।
- Recent History क्लियर करें।
- ब्राउजिंग एंड डाउनलोड हिस्ट्री, क्लियर साइट एंड डाउनलोड हिस्ट्री और कुकीज और साइट डेटा जैसे टाइप को डिलीट करने के लिए चेक बॉक्स चुनें।
- OK पर क्लिक करें।
Microsoft Edge में अपना ब्राउजिंग डेटा कैसे क्लियर करें?
- Microsoft Edge खोलें।
- थ्री-डॉट मेन्यू पर क्लिक करें।
- History चुनें।
- डिलीट ऑप्शन को सेलेक्ट करें।
- Choose what to clear पर टैप करें।
- Clear सेलेक्ट करें।
Safari पर अपनी ब्राउजिंग हिस्ट्री कैसे क्लियर करें?
- Safari खोलें और मेन्यू बार से History सेलेक्ट करें और फिर Clear History सेलेक्ट करें।
- टाइम रेंज चुनें।
- Clear History सेलेक्ट करें।
Opera पर ब्राउजर कैसे क्लियर करें?
- Opera ओपन करें।
- साइडबार से क्लॉक आइकन सेलेक्ट करें।
- Clear browsing data सेलेक्ट करें।
- टाइम रेंज और डेटा चुनें।
प्राइवेसी की सुरक्षा के अलावा, ब्राउजिंग डेटा क्लियर करने से ऑनलाइन ट्रैकिंग भी कम होती है। रेगुलर कैश्ड फाइल्स और कुकीज क्लियर करने से ब्राउजर की परफॉर्मेंस और रिस्पॉन्सिवनेस भी बेहतर होगी। समय के साथ, स्टोर किया गया डेटा स्पेस भी ले सकता है, इसलिए इस इंफॉर्मेशन को क्लियर करने से चीजें समूदली चलाने में मदद मिलती है।
