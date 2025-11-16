अपने iPhone पर तुरंत बनाएं WhatsApp स्टिकर और करें सेव, जान लें तरीका

टेक्नोलॉजी डेस्क, नई दिल्ली। WhatsApp अब iPhone यूजर्स के लिए Android के सबसे सुविधाजनक फीचर्स में से ऑफर कर रहा है। कुछ समय पहले जारी हुए नए WhatsApp फॉर iOS 25.31.75 अपडेट के साथ, प्लेटफॉर्म अब एक नया Sticker creation और सेविंग टूल दे रहा है। ये नया फीचर यूजर्स को नए Sticker को कस्टमाइज करने और उसे बिना भेजे सीधे अपनी कलेक्शन में जोड़ने की सुविधा देता है।

ये फीचर पहली बार Android beta (version 2.25.24.23) में पेश किया गया था और इसे यूजर्स के लिए Sticker मैनेज और ऑर्गनाइज करना आसान बनाने के लिए डिजाइन किया गया था। नए बनाए हुए Sticker को सेव करने से पहले भेजने की जरूरत के जगह, iOS यूजर्स अब उसे सीधे अपने पर्सनल पैक्स में सेव कर सकते हैं। इससे Sticker मैनेजमेंट और भी सीमलेस और आसान हो जाता है।

नया फीचर Sticker creation स्क्रीन पर Send ऑप्शन के बगल में एक 'Save' बटन देता है। इस पर टैप करने से यूजर्स Sticker को किसी मौजूदा पैक में जोड़ सकते हैं या एक नया पैक बना सकते हैं, जिससे शुरुआत से ही बेहतर ऑर्गनाइजेशन मिलता है। ये अपडेट उन यूजर्स के लिए खासतौर पर उपयोगी है जो Sticker से अपनी चैट कस्टमाइज करना पसंद करते हैं, क्योंकि इससे वे बिना बातचीत में रुकावट डाले, अपने हिसाब से कलेक्शन बना सकते हैं।

WhatsApp ने बताया था कि ये फीचर iOS पर धीरे-धीरे रोलआउट हो रहा था, इसलिए आपको शायद नहीं दिखे या अपडेट के बाद दिखे। कुछ बीटा टेस्टर्स को ये पहले दिया गया था। एक बार पूरी तरह इंप्लिमेंट होने पर, ये अपडेट Android और iOS दोनों पर एक समान Sticker एक्सपीरिएंस देगा, जिससे यूजर्स को अपने कस्टम स्टिकर को बनाने, सेव करने और मैनेज करने पर ज्यादा कंट्रोल मिलेगा।