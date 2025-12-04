कहां पहुंची ट्रेन, तुरंत जानें! लाइव ट्रेन स्टेटस चेक करने ये हैं आसान तरीके; चंद स्टेप्स का है काम
टेक्नोलॉजी डेस्क, नई दिल्ली। भारत में ट्रेनें ट्रांसपोर्ट के सबसे जरूरी तरीकों में से एक हैं, जिससे आप आसानी से और कम बजट में लंबी दूरी तय कर सकते हैं। हालांकि, ये एक मुश्किल अनुभव भी हो सकता है, खासकर तब जब ट्रेनें लेट चल रही हों। ऐसे में अपनी मंजिल तक पहुंचने के लिए घबराने और चिंता करने के बजाय, इसके लाइव रनिंग स्टेटस को ट्रैक ज्यादा बेहतर ऑप्शन होता है। अच्छी बात ये है कि इसके लिए कई ऐप और वेबसाइट मौजूद हैं। आप रियल टाइम में देख सकते हैं कि ट्रेन अभी कहां है और कब आपके पास पहुंचेगी। हम यहां आपको ट्रेन का लाइव रनिंग स्टेटस ऑनलाइन चेक करने के अलग-अलग तरीकों के बारे में बताने जा रहे हैं।
नेशनल ट्रेन इंक्वायरी सिस्टम (NTES) वेबसाइट के जरिए:
नेशनल ट्रेन इंक्वायरी सिस्टम (NTES) ट्रेन से जुड़े अलग-अलग सवालों को पूरा करने के लिए इंडियन रेलवे का ऑफिशियल पोर्टल है। इस पोर्टल का इस्तेमाल करके अपनी ट्रेन का लाइव रनिंग स्टेटस ट्रैक करने के लिए इन स्टेप्स को फॉलो करें:
- ऑफिशियल NTES वेबसाइट पर जाएं।
- बाएं पैनल में ऑप्शन की लिस्ट से Spot Your Train चुनें।
- दिए गए फील्ड में ट्रेन का नाम या नंबर डालें और ड्रॉपडाउन लिस्ट से सही ऑप्शन चुनें।
- अब, अपनी ट्रिप की स्टार्ट डेट चुनें, और ट्रेन का लाइव रनिंग स्टेटस नीचे दिखेगा, साथ ही एक डिटेल्ड रूट मैप भी दिखेगा।
NTES मोबाइल ऐप से:
Android और iOS दोनों डिवाइस के लिए एक ऑफिशियल NTES ऐप भी है, जिसका इस्तेमाल ट्रेन का लाइव रनिंग स्टेटस ट्रैक करने के लिए किया जा सकता है। ऐसा करने के लिए:
- App Store या Google Play Store से NTES ऐप इंस्टॉल करें।
- ऐप खोलें और Spot Your Train चुनें।
- अपनी ट्रेन का नाम या नंबर टाइप करें और Show Instances पर टैप करें।
- आपकी ट्रेन अब स्क्रीन पर दिखेगी। रूट मैप का डिटेल्ड व्यू पाने के लिए उस पर टैप करें।
RailOne ऐप से
सेंटर फॉर रेलवे इंफॉर्मेशन सिस्टम्स (CRIS) ने कुछ समय पहले Android और iOS के लिए RailOne ऐप लॉन्च किया है। ये एक सुपरऐप है जो रेल मंत्रालय की पब्लिक सर्विसेज को एक ही प्लेटफॉर्म पर लाता है। आप इस ऐप से लाइव रनिंग स्टेटस भी देख सकते हैं। ऐसा करने के लिए:
- ऐप स्टोर या गूगल प्ले स्टोर से RailOne ऐप इंस्टॉल करें।
- अपने मोबाइल नंबर का इस्तेमाल करके वन-टाइम रजिस्ट्रेशन पूरा करें या अपने मौजूदा क्रेडेंशियल्स से लॉग इन करें।
- अब, होम स्क्रीन पर Track Your Train ऑप्शन चुनें।
- ट्रेन का नाम या नंबर डालें। आप रिजल्ट को बेहतर बनाने के लिए यात्रा की तारीख और यात्रा स्टेशन भी चुन सकते हैं।
- ट्रेन की डिटेल्स स्क्रीन पर दिखाई देंगी। रूट मैप को रियल टाइम में देखने के लिए Current Movement चुनें।
IVRS के ज़रिए
IVRS (इंटरैक्टिव वॉयस रिस्पॉन्स सिस्टम) ट्रेन का लाइव रनिंग स्टेटस चेक करने के सबसे पुराने लेकिन सबसे भरोसेमंद तरीकों में से एक है। इसके लिए आपको बस एक नंबर पर कॉल करना है, सही रिस्पॉन्स के हिसाब से नंबर डायल करना है और डिटेल्स लेनी हैं। IVRS का इस्तेमाल करके अपनी ट्रेन का लाइव रनिंग स्टेटस जानने के लिए फॉलो करें ये स्टेप्स:
- अपने फोन से 139 डायल करें।
- वॉयस प्रॉम्प्ट सुनें और ट्रेन का लाइव रनिंग स्टेटस चेक करने के लिए सही ऑप्शन चुनें
- अपने फोन के कीपैड का इस्तेमाल करके ट्रेन नंबर डालें।
- IVRS फिर आपको आपकी ट्रेन का रियल-टाइम रनिंग स्टेटस देगा।
