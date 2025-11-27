बनवाया है नया PAN कार्ड या रीप्रिंट के लिए किया हो रिक्वेस्ट, स्टेटस ऑनलाइन ऐसे करें चेक

टेक्नोलॉजी डेस्क, नई दिल्ली। परमानेंट अकाउंट नंबर या PAN कार्ड भारत में फाइनेंशियल प्रोसेस के लिए एक जरूरी डॉक्यूमेंट है। बैंक अकाउंट खोलते समय, हाई-वैल्यू वाले फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन करते समय और इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करते समय इसे जमा करना जरूरी है। असल में, किसी व्यक्ति की टैक्स से जुड़ी सभी जानकारी उस व्यक्ति के PAN में रिकॉर्ड की जाती है। ये भारत के नागरिकों, नॉन-रेसिडेंट इंडियंस (NRIs) और विदेशी नागरिकों को भी जारी किया जाता है। अगर आपने नए PAN कार्ड के लिए ऑनलाइन अप्लाई किया है या PAN कार्ड रीप्रिंट के लिए रिक्वेस्ट भरी है, तो एप्लिकेशन का स्टेटस चेक करने के कई तरीके हैं।