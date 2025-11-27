Language
    बनवाया है नया PAN कार्ड या रीप्रिंट के लिए किया हो रिक्वेस्ट, स्टेटस ऑनलाइन ऐसे करें चेक

    By Saket Singh Baghel
    Updated: Thu, 27 Nov 2025 10:00 AM (IST)

    परमानेंट अकाउंट नंबर यानी PAN कार्ड भारत में हर फाइनेंशियल काम के लिए जरूरी डॉक्यूमेंट है। बैंक अकाउंट खोलने से लेकर इनकम टैक्स रिटर्न भरने तक इसका इस्तेमाल अनिवार्य है। अगर आपने नया PAN कार्ड बनवाने या रीप्रिंट के लिए ऑनलाइन आवेदन किया है, तो आप उसका स्टेटस घर बैठे आसानी से ट्रैक कर सकते हैं। आइए जानते हैं तरीका। 

    पैन कार्ड भारत में फाइनेंशियल कामों के लिए एक जरूरी डॉक्यूमेंट है। 

    टेक्नोलॉजी डेस्क, नई दिल्ली। परमानेंट अकाउंट नंबर या PAN कार्ड भारत में फाइनेंशियल प्रोसेस के लिए एक जरूरी डॉक्यूमेंट है। बैंक अकाउंट खोलते समय, हाई-वैल्यू वाले फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन करते समय और इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करते समय इसे जमा करना जरूरी है। असल में, किसी व्यक्ति की टैक्स से जुड़ी सभी जानकारी उस व्यक्ति के PAN में रिकॉर्ड की जाती है। ये भारत के नागरिकों, नॉन-रेसिडेंट इंडियंस (NRIs) और विदेशी नागरिकों को भी जारी किया जाता है। अगर आपने नए PAN कार्ड के लिए ऑनलाइन अप्लाई किया है या PAN कार्ड रीप्रिंट के लिए रिक्वेस्ट भरी है, तो एप्लिकेशन का स्टेटस चेक करने के कई तरीके हैं।

    नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड (NSDL) और UTI इंफ्रास्ट्रक्चर टेक्नोलॉजी एंड सर्विसेज लिमिटेड (UTITSL) दोनों ही ऑथराइज्ड फर्म हैं जो आपको अपने PAN कार्ड एप्लिकेशन का स्टेटस ऑनलाइन ट्रैक करने देती हैं। आइए जानते हैं तरीका।

    NSDL के ज़रिए ऑनलाइन PAN कार्ड एप्लिकेशन का स्टेटस कैसे चेक करें?

    • NSDL PAN एप्लिकेशन स्टेटस ट्रैकिंग पेज पर जाएं।
    • यहां, एप्लिकेशन टाइप चुनें। इस मामले में, ये PAN - New / Change Request होना चाहिए।
    • फिर एप्लिकेशन टाइप के नीचे दिए गए फील्ड में एक्नॉलेजमेंट नंबर डालें। ध्यान दें कि ये नंबर NSDL से मिले ईमेल में मिले नंबर से मैच करना चाहिए।
    • वेरिफिकेशन पूरा करने के लिए कैप्चा कोड डालें और सबमिट पर क्लिक करें।
    • अब आपको अपने पैन कार्ड एप्लिकेशन या रीप्रिंट रिक्वेस्ट का स्टेटस दिखेगा, चाहे वह प्रोसेस में हो या पूरा हो गया हो।

    UTITSL के जरिए ऑनलाइन पैन कार्ड एप्लिकेशन स्टेटस कैसे चेक करें?

    • UTITSL पैन कार्ड एप्लिकेशन स्टेटस पेज पर जाएं।
    • UTITSL से मिले ईमेल में दिया गया एप्लिकेशन कूपन नंबर डालें।
    • आप अल्टरनेट मेथड के तौर पर अपना पैन नंबर भी डाल सकते हैं।
    • वेरिफिकेशन पूरा करने के लिए कैप्चा कोड डालें और सबमिट पर क्लिक करें।
    • अब आपको स्टेटस अपडेट दिखेगा, कि आपका पैन कार्ड जारी/रीप्रिंट हो गया है या ये प्रोसेस में है।

    पैन कार्ड एप्लिकेशन स्टेटस ऑनलाइन चेक करने का ये फुल प्रोसेस है। आपका एप्लिकेशन प्रोसेस हो जाने के बाद, आपका नया या रीप्रिंट किया हुआ पैन कार्ड आपके रजिस्टर्ड एड्रेस पर डिलीवर कर दिया जाएगा।

