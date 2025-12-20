ChatGPT को दें अपना मनपसंद अंदाज, 'Personalities' फीचर से बदलें चैट करने का तरीका

टेक्नोलॉजी डेस्क, नई दिल्ली। OpenAI ने कुछ दिन पहले भारत में ChatGPT यूजर्स को एक पर्सनैलिटीज फीचर के बारे में एक पॉप-अप मैसेज भेजना शुरू किया था। हालांकि, ये कोई नया फीचर नहीं है, सैन फ्रांसिस्को बेस्ड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) दिग्गज ने GPT-5.1 AI मॉडल के रिलीज के साथ इसे काफी अपग्रेड किया है। भारत में यूजर्स अब आठ अलग-अलग पर्सनैलिटी टाइप में से चुन सकते हैं और उनमें से हर एक चैटबॉट को इस तरह से बदलता है कि जवाब साफ तौर पर अलग दिखें। तो, अगर डिफॉल्ट वर्जन आपके लिए बहुत बोरिंग है, तो आप दूसरी पर्सनैलिटीज के साथ तब तक एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं जब तक आपको अपनी पसंद की पर्सनैलिटी न मिल जाए। आइए जानते हैं इसके तरीके।

ChatGPT का पर्सनैलिटीज फीचर: OpenAI के सपोर्ट पेज के मुताबिक, 'एक पर्सनैलिटी वह स्टाइल और टोन है जिसका इस्तेमाल ChatGPT आपको जवाब देते समय करता है। ये ट्रेट्स, वॉयस और बिहेवियर का एक कॉम्बिनेशन है जो ये तय करता है कि जवाब कैसे लगते हैं, चाहे वह फ्रेंडली और कैज़ुअल हो, कॉन्साइज और प्रोफेशनल हो, या कुछ और ही हो।' हालांकि, पर्सनैलिटी बदलने से चैटबॉट की क्षमताओं या किसी यूजर द्वारा ईमेल, आर्टिकल या कुछ भी बनाने के लिए दिए गए किसी भी निर्देश पर कोई असर नहीं पड़ता है।

इसके अलावा, सभी पर्सनैलिटीज सेव्ड मेमोरी या कस्टम इंस्ट्रक्शन्स के साथ कम्पैटिबल हैं जो यूजर्स ने सेट किए हैं। असल में, अगर दोनों के बीच कोई टकराव होता है तो मेमोरी और इंस्ट्रक्शन्स पर्सनैलिटी को ओवरराइड कर सकते हैं। खास बात ये है कि आठ पर्सनैलिटीज हैं- डिफॉल्ट, प्रोफेशनल, फ्रेंडली, कैंडिड, क्वर्की, एफिशिएंट, नर्डी और सिनिकल।