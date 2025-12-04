अगर गुम या खो जाए Jio सिम, तो नुकसान से बचने के लिए तुरंत करें ब्लॉक; जानें तरीके

टेक्नोलॉजी डेस्क, नई दिल्ली। Jio SIM कार्ड खोने या चोरी होने पर आपको कई तरह के रिस्क हो सकते हैं, जिसमें आपकी पर्सनल जानकारी का बिना इजाजत इस्तेमाल भी शामिल है। किसी भी गलत इस्तेमाल को रोकने के लिए SIM को जल्द से जल्द ब्लॉक करना जरूरी है। अच्छी बात ये है कि Jio आपके SIM कार्ड को ब्लॉक करने के कई तरीके देता है, जिसमें कस्टमर केयर को कॉल करने से लेकर MyJio ऐप और Jio वेबसाइट जैसे ऑप्शन्स मौजूद हैं। आइए जानते हैं इन तरीकों के बारे में।

कस्टमर केयर को कॉल करके Jio SIM ब्लॉक करें: अपना Jio SIM ब्लॉक करने का सबसे आसान और सबसे असरदार तरीका Jio के कस्टमर केयर को कॉल करना है। ये दूसरे Jio नंबर या किसी दूसरे फोन का इस्तेमाल करके किया जा सकता है।

Jio नंबर से, Jio के कस्टमर सपोर्ट पर बात करने के लिए 199 डायल करें।

किसी दूसरे नंबर से, 1800-889-9999 पर कॉल करें, जो Jio का टोल-फ्री कस्टमर केयर नंबर है।

कनेक्ट होने के बाद, कस्टमर केयर एग्जीक्यूटिव से बात करने का ऑप्शन चुनें।

उन्हें बताएं कि आपका SIM खो गया है या चोरी हो गया है। वे वेरिफिकेशन डिटेल्स मांगेंगे, जैसे आपका नाम, SIM से जुड़ा नंबर और कभी-कभी आपका आखिरी इस्तेमाल किया गया ट्रांजैक्शन या पता।

वेरिफिकेशन के बाद, आपका SIM ब्लॉक हो जाएगा और आपको अपने रजिस्टर्ड दूसरे नंबर पर एक कन्फर्मेशन मैसेज मिलेगा। MyJio ऐप के जरिए Jio नंबर कैसे ब्लॉक करें? अगर आपका Jio SIM चोरी हो गया है, लेकिन आपके फोन में MyJio ऐप इंस्टॉल है, तो अपना Jio SIM ब्लॉक करना एक आसान ऑप्शन है। अगर आपके फोन में Jio App इंस्टॉल नहीं है, तो आपको ऐसे किसी व्यक्ति से मदद लेनी होगी जिसके पास JioApp हो। फिर ये स्टेप्स फॉलो करें:

MyJio ऐप खोलें।

मेनू सेक्शन में जाएं और JioCare: Help & Support चुनें।

SIM ब्लॉक करने का ऑप्शन देखें।

वह Jio नंबर डालें जिसे आप ब्लॉक करना चाहते हैं और आगे बढ़ें।

प्रॉम्प्ट का जवाब देकर वेरिफिकेशन प्रोसेस पूरा करें।

आपकी रिक्वेस्ट प्रोसेस होने के बाद, आपका SIM ब्लॉक हो जाएगा। ऐप का इंटरफेस यूजर-फ्रेंडली है और इस प्रोसेस में ज्यादा समय नहीं लगता है। हालांकि, इस तरीके के लिए जरूरी है कि आपके पास इंटरनेट एक्सेस हो और आपके डिवाइस में ऐप इंस्टॉल हो। वेबसाइट के जरिए Jio SIM ऑनलाइन ब्लॉक करें: अपना Jio SIM ब्लॉक करने का एक और आसान तरीका Jio की ऑफिशियल वेबसाइट है। जानें स्टेप्स: