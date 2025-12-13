नहीं जाना पड़ेगा सेंटर, घर बैठे ऐसे बनवाएं अपना PAN कार्ड; ये रहा ऑनलाइन तरीका

टेक्नोलॉजी डेस्क, नई दिल्ली। पैन कार्ड एक जरूरी सरकारी डॉक्यूमेंट है जो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट देता है। ये आपके टैक्स भरने, टैक्स रिटर्न फाइल करने या लोन के लिए अप्लाई करने में मददगार होता है। इसी से बैंक आपके टैक्स रिकॉर्ड को वैलिडेट करते हैं, साथ ही भारतीय अर्थव्यवस्था में आपके व्यक्तिगत योगदान का भी हिसाब रखते हैं। वैसे आप इसके लिए अप्लाई करने के लिए अपने पास के पैन सेंटर जा सकते हैं, लेकिन ऐसा करना हमेशा मुमकिन नहीं होता है। ऐसे में, ऑनलाइन अप्लाई करना सबसे आसान तरीका है। ज्यादातर एम्प्लॉयर चाहते हैं कि आप शुरुआती ऑनबोर्डिंग प्रोसेस के दौरान अपने पैन कार्ड की एक कॉपी जमा करें। लेकिन, अगर आपने अभी तक कमाना शुरू नहीं किया है, तो भी आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि इसके लिए कोई मिनिमम उम्र की जरूरत नहीं है।