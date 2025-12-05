कोई और तो नहीं चला रहा आपके ऑनलाइन अकाउंट्स? इन तरीकों से तुरंत करें पता

टेक्नोलॉजी डेस्क, नई दिल्ली। आजकल ईमेल और पासवर्ड हमारी जिंदगी की सबसे जरूरी चीजों में से एक बन गए हैं। ईमेल और पासवर्ड लगभग हर चीज की चाबी हैं। क्योंकि, हमारी जिंदगी का काफी हिस्सा ऑनलाइन मौजूद है। सोशल मीडिया अकाउंट से लेकर आपकी ऑनलाइन बैंकिंग तक, सब कुछ पासवर्ड से सुरक्षित है। अगर आपको कभी अपने क्रेडेंशियल्स के हैक होने की चिंता हुई हो, तो घबराएं नहीं। ये जांचने के कई आसान तरीके हैं कि आप हैक हुए हैं या नहीं।

यहां हम आुको कुछ बेहतरीन टिप्स और ट्रिक्स के बारे में आपको बताएंगे जो आपको ये पहचानने में मदद करेंगे कि आपके पासवर्ड हैक हुए हैं या नहीं। अजीब एक्टिविटी पर ध्यान दें सबसे पहले जो उपाय करना चाहिए, वह है अपने अकाउंट पर अजीब एक्टिविटी को चेक करना। आप देख सकते हैं कि आपके कुछ बिना पढ़े ईमेल पढ़े हुए मार्क हो रहे हैं। इसके अलावा, आप येह भी चेक कर सकते हैं कि आपके अकाउंट से कोई हालिया मैसेज तो नहीं भेजा गया है जो आपने नहीं लिखा है। आप उन पासवर्ड रीसेट रिक्वेस्ट को भी देख सकते हैं जिन्हें आपने कभी शुरू नहीं किया। कभी-कभी, आप अपने अकाउंट से लॉग आउट भी हो सकते हैं या अनजान जगहों या डिवाइस से लॉगिन अलर्ट मिल सकते हैं।

डेटा ब्रीच चेक करने के लिए ऑनलाइन टूल्स का इस्तेमाल करें ऑनलाइन कई असली टूल्स मौजूद हैं जो यह चेक करने में आपकी मदद करते हैं कि आपका ईमेल ID या पासवर्ड जाने-पहचाने डेटा ब्रीच में आया है या नहीं। ये टूल्स आपको अपना ईमेल एड्रेस डालने और ये देखने की सुविधा देते हैं कि यह किसी ब्रीच का हिस्सा तो नहीं रहा है। इसके अलावा, ये टूल्स न सिर्फ आपको बताते हैं कि आप हैक हुए हैं या नहीं, बल्कि ये भी बताते हैं कि आपकी जानकारी कहां से लीक हुई है। Have I Been Pwned इन्हीं में से एक टूल है।

पासवर्ड तुरंत बदलें अगर आपको पता चलता है कि आपका पासवर्ड हैक हो गया है, तो इंतजार न करें और तुरंत अपना पासवर्ड बदल लें। ऐसे मजबूत पासवर्ड इस्तेमाल करने की कोशिश करें जिनमें लेटर्स, नंबर और सिंबल का मिक्स हो। सुनिश्चित करें कि आप एक ही पासवर्ड कई अकाउंट के लिए इस्तेमाल न करें। साथ ही, जहां भी हो सके टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन ऑन करें। इससे सिक्योरिटी की एक एक्स्ट्रा लेयर जुड़ जाती है।