टैबलेट खरीदने से पहले किन जरूरी बातों का रखना चाहिए ध्यान, वरना हो सकता है पछतावा

टेक्नोलॉजी डेस्क, नई दिल्ली। पिछले कुछ सालों से आनलाइन पढ़ाई, वीडियो कॉलिंग और वर्क फ्राम होम की वजह से टैबलेट की मांग काफी बढ़ गई है। अब तो बच्चे भी टैबलेट पर क्लास करते हैं और प्रोफेशनल लोग इससे ईमेल, डाक्यूमेंट और डिजाइनिंग का काम करते हैं। बाजार में आज बहुत सारे टैबलेट मॉडल्स उपलब्ध हैं- कुछ सस्ते, कुछ महंगे, कुछ सिर्फ पढ़ाई के लिए तो कुछ काम और गेमिंग के लिए हैं। इतने सारे विकल्पों में सही टैबलेट चुनना आसान नहीं होता है।

क्या आपको टैबलेट की जरूरत है? सबसे पहले खुद से यही सवाल पूछें। यह न तो पूरी तरह लैपटॉप है और ना ही मोबाइल। अगर सिर्फ इंटरनेट मीडिया, फिल्में देखने या ऑनलाइन क्लास के लिए डिवाइस चाहिए तो यह सही रहेगा, लेकिन एडिटिंग या कोडिंग जैसे भारी सॉफ्टवेयर पर काम करना है तो लैपटॉप ही बेहतर विकल्प रहेगा।

टैबलेट के अलग-अलग सिस्टम एंड्रायड सिस्टम: बाजार में सबसे ज्यादा एंड्रायड पर चलने वाले टैबलेट हैं। ये हर रेंज में मिल जाते हैं- सस्ते से लेकर महंगे तक। इसमें एप्स, गेम्स और सेटिंग्स बदलने की आजादी होती है। सस्ते टैबलेट्स में सॉफ्टवेयर अपडेट और परफार्मेंस में कभी-कभी दिक्कत हो सकती है।

एपल आइपैड सिस्टम: ये भरोसेमंद व लोकप्रिय माने जाते हैं। सिस्टम बहुत स्मूथ चलता है और बैटरी बैकअप भी अच्छा होता है। प्रो और एयर सीरीज के आइपैड पावरफुल हैं, वे कई मामलों में लैपटॉप को भी रिप्लेस कर सकते हैं, लेकिन इनकी कीमत ज्यादा है और एंड्रायड की तुलना में एप्स व कस्टमाइजेशन सीमित।

विडोज सिस्टम: इन पर वर्ड, एक्सेल, पावरपॉइंट, फोटोशॉप जैसे प्रोग्राम चला सकते हैं। टैबलेट खरीदते समय किन बातों पर ध्यान दें? डिस्प्ले और विजुअल क्वालिटी: इनमें 2.5के से लेकर 3के या उससे भी ज्यादा रिजॉल्यूशन मिल रहा है, जिससे वीडियो और गेमिंग का अनुभव शानदार हो जाता है। इनका रिफ्रेश रेट 120 हरटर्ज रिफ्रेश रेट या 144 हर्ट्र्ज तक है, जिससे स्क्रॉलिंग सहज लगती है।