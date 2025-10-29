स्टोरेज गीजर या इंस्टेंट गीजर? समझें आपके लिए कौन-सा बेस्ट
सर्दियों में गर्म पानी की जरूरत के लिए स्टोरेज और इंस्टेंट गीजर में चुनाव करना मुश्किल है। स्टोरेज गीजर बड़े परिवारों के लिए बेहतर हैं, जिनमें पानी स्टोर करने की क्षमता होती है, जबकि इंस्टेंट गीजर छोटे परिवारों या अकेले रहने वालों के लिए उपयुक्त हैं, जो तुरंत गर्म पानी प्रदान करते हैं। सही चुनाव परिवार के आकार और पानी की जरूरत पर निर्भर करता है।
टेक्नोलॉजी डेस्क, नई दिल्ली। सर्दियों आ गई हैं और अब हर घर में धीरे धीरे गर्म पानी की भी जरूरत बढ़ने वाली है। मार्केट में आज कई तरह के वॉटर हीटर उपलब्ध हैं, लेकिन सबसे ज्यादा कंफ्यूजन स्टोरेज गीजर और इंस्टेंट गीजर को लेकर बना रहता है। दोनों ही गर्म पानी देने में बेस्ट हैं, लेकिन इनकी टेक्नोलॉजी, इस्तेमाल और बिजली की खपत में काफी ज्यादा फर्क देखने को मिलता है। ऐसे में अगर आप भी इन दिनों एक नया गीजर खरीदने की सोच रहे हैं, तो पहले इन दोनों के बीच के फर्क और फायदे-नुकसान जरूर जान लें।
स्टोरेज गीजर और इंस्टेंट गीजर में फर्क
दरअसल स्टोरेज गीजर, जैसा कि नाम से क्लियर हो जाता है कि इसमें पानी को स्टोर करने की क्षमता होती है। इसके अंदर एक टैंक दिया गया होता है जिसमें पानी स्टोर होकर गर्म होता है। ये गीजर 6 से 35 लीटर तक की कैपेसिटी में आते हैं। दूसरी तरफ इंस्टेंट गीजर में पानी स्टोर नहीं होता, बल्कि पानी जैसे ही गीजर से गुजरता है, वो तुरंत गर्म हो जाता है। यह छोटे साइज में आता है और 1 से 6 लीटर की कैपेसिटी में उपलब्ध होता है।
स्टोरेज गीजर के फायदे
सबसे पहले स्टोरेज गीजर के फायदों की बात करें तो ये बड़े परिवारों के लिए बेस्ट हैं, क्योंकि एक बार पानी गर्म होने के बाद कई लोग एक साथ इस्तेमाल कर सकते हैं। साथ ही पानी लंबे वक्त तक गर्म रहता है, बार-बार हीट करने की जरूरत भी नहीं पड़ती। स्टोरेज गीजर बाथरूम में बकेट बाथ या शॉवर दोनों के लिए बेस्ट है।
स्टोरेज गीजर के नुकसान
हालांकि स्टोरेज गीजर के कई नुकसान भी हैं जैसे पानी गर्म होने में थोड़ा ज्यादा टाइम लगता है। साथ ही ये बिजली की खपत अधिक करता है। ये गीजर दीवार पर ज्यादा जगह भी घेरता है।
इंस्टेंट गीजर के फायदे
इंस्टेंट गीजर के फायदों की बात करें तो ये सिंगल यूजर या छोटे परिवार के लिए बेहतरीन ऑप्शन हैं। ये गीजर पानी को तुरंत गर्म कर देते है, इंतजार नहीं करना पड़ता और कम बिजली की खपत और कॉम्पैक्ट डिजाइन के साथ आते हैं।
इंस्टेंट गीजर के नुकसान
इंस्टेंट गीजर के भी कुछ नुकसान भी हैं जैसे ये एक समय में कम मात्रा में ही गर्म पानी देते हैं। लंबा शॉवर या बकेट बाथ के लिए बेस्ट नहीं हैं।
कौन-सा खरीदना सही?
अगर आपकी फैमिली में 3 से ज्यादा लोग हैं और आपको रोज बाथरूम में शॉवर या बकेट से नहाने के लिए ज्यादा पानी चाहिए, तो स्टोरेज गीजर बेहतर ऑप्शन हो सकता है। जबकि अकेले रहने वालों के लिया या सिर्फ सिंक या किचन में बर्तन धोने के लिए गर्म पानी चाहिए तो इंस्टेंट गीजर आपके लिए बेस्ट है।
