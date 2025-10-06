फोन खराब होने से पहले देता है ये 5 संकेत, Flipkart-Amazon सेल अपग्रेड का शानदार मौका!

टेक्नोलॉजी डेस्क के अनुसार स्मार्टफोन खराब होने से पहले कुछ संकेत देता है जैसे कि बार-बार हैंग होना बैटरी जल्दी खत्म होना फोन का ज्यादा गर्म होना स्क्रीन पर लाइनें दिखना और चार्जिंग में दिक्कत आना। अगर आपको अपने डिवाइस में ऐसे संकेत दिखें तो उसे नजरअंदाज न करें। इन संकेतों को पहचानकर आप समय रहते डेटा का बैकअप ले सकते हैं और नए फ़ोन में अपग्रेड कर सकते हैं।

टेक्नोलॉजी डेस्क, नई दिल्ली। आज भी बहुत से लोग तब तक अपने स्मार्टफोन की खराबी पर ध्यान नहीं देते, जब तक वह पूरी तरह से काम करना बंद न कर दे, लेकिन क्या आप पता है कि मोबाइल खराब होने से पहले कुछ खास संकेत पहले ही देने लगता है। जी हां, अगर आप इन संकेतों को वक्त रहते पहचान लेते हैं तो फोन को बचाया जा सकता है या जरूरी डेटा का बैकअप तक लिया जा सकता है।

वहीं, अभी Flipkart-Amazon पर सेल चल रही है, जहां आपको इस वक्त कई शानदार मोबाइल सबसे कम कीमत पर मिल जाएंगे। सेल के दौरान इस वक्त कुछ स्मार्टफोन तो अपनी लॉन्च प्राइस से लगभग आधे दाम में मिल रहे हैं, यानी ये फोन को अपग्रेड करने का शानदार मौका है। चलिए जानें फोन खराब होने से पहले कौन से 5 संकेत देता है...

बार-बार हैंग हो रहा फोन अगर आपका मोबाइल बार-बार स्लो हो रहा है या बार-बार हैंग होता है, तो यह उसके प्रोसेसर या स्टोरेज की खराबी का संकेत भी हो सकता है। ऐसे में वक्त रहते आपको एक नए फोन में अपग्रेड कर लेना चाहिए।

बैटरी ड्राप होना जब फोन नया होता है तो पहले फोन की बैटरी पूरा दिन चल जाती थी, लेकिन अगर अब कुछ घंटों में खत्म हो रही है तो यह बैटरी सेल के कमजोर होने का इशारा है। यानी आपके फोन की बैटरी खराब हो रही है। किसी दिन अचानक भी फोन बंद हो सकता है।

फोन का ओवरहीट होना अगर नॉर्मल यूज में भी फोन लगातार ओवरहीट होने लगा है तो ये इंटरनल हार्डवेयर या चिपसेट के खराब होने की निशानी है। ऐसे में आपको कोई रिस्क नहीं लेना चाहिए और अपने फोन को अपग्रेड कर लेना चाहिए।

स्क्रीन पर लाइन्स या फ्लिकरिंग आना अगर फोन की डिस्प्ले पर लाइन्स, झिलमिलाहट या दाग दिखने लगें तो यह स्क्रीन या ग्राफिक्स प्रोसेसर की खराबी का संकेत हो सकता है। यानी अब आपके फोन को चेंज करने का वक्त आ गया है।