Jio का फैमिली प्लान: 4 SIM एक साथ चलेंगे, अनलिमिटेड कॉलिंग; 75GB डेटा और ढेरों सब्सक्रिप्शन फ्री

टेक्नोलॉजी डेस्क, नई दिल्ली। Jio इन दिनों अपनी नौवीं एनिवर्सरी मना रहा है, जिसके तहत कंपनी अपने यूजर्स को कई शानदार ऑफर्स दे रही है। इसी कड़ी में कंपनी न सिर्फ प्रीपेड बल्कि पोस्टपेड यूजर्स को भी शानदार प्लान ऑफर कर रही है। कंपनी एक ऐसा शानदार फैमिली प्लान भी ऑफर कर रही है जिसमें आपको एक ही रिचार्ज पर एक साथ चार सिम चलाने की सुविधा मिलेगी और इस प्लान की कीमत सिर्फ 449 रुपये प्रति माह है।

यह प्लान उन लोगों के लिए एक बेहतरीन ऑप्शन है जो न सिर्फ एक ही रिचार्ज पर हाई स्पीड डेटा का मजा लेना चाहते हैं बल्कि प्रीमियम सब्सक्रिप्शन का भी लाभ उठाना चाहते हैं। आइए विस्तार से जानते हैं कि कंपनी इस फैमिली प्लान में क्या-क्या ऑफर कर रही है।

Jio का ₹449 वाला पोस्टपेड फैमिली प्लान दरअसल जियो के इस प्लान में आपको 75GB हाई-स्पीड डेटा मिलेगा। इसके बाद डेटा खत्म होने पर ₹10/GB चार्ज देना पड़ेगा। साथ ही इसमें अनलिमिटेड वॉइस कॉलिंग और रोजाना 100 SMS की सुविधा भी मिलेगी। इतना ही नहीं इस प्लान में यूजर्स अपने 3 फैमिली SIMs को भी ऐड कर सकते हैं।

यानी आप 4 SIM तक चला सकते हैं और हर एक्स्ट्रा सिम पर ग्राहकों को 5GB एक्स्ट्रा डेटा मिलेगा। हालांकि, फैमिली SIM ऐड करने के लिए ₹150/महीना प्रति सिम का चार्ज लगेगा। मिल रहे इतने सारे फ्री सब्सक्रिप्शन Jio के इस जबरदस्त फैमिली प्लान में आपको सिर्फ डेटा और कॉलिंग की सुविधा ही नहीं मिलती, बल्कि इसमें आपको कई प्रीमियम सब्सक्रिप्शन भी दिए जा रहे हैं। जैसे यह प्लान JioHotstar: मोबाइल/टीवी सब्सक्रिप्शन 3 महीने के लिए फ्री दे रहा है।

साथ ही प्लान में JioSaavn Pro: 1 महीने का फ्री सब्सक्रिप्शन, JioAICloud: 50GB फ्री स्टोरेज, Netmeds: 6 महीने की Netmeds First मेम्बरशिप, Zomato Gold: 3 महीने का फ्री सब्सक्रिप्शन और EaseMyTrip से घरेलू उड़ानों पर ₹2220 तक की छूट और होटलों पर 15% डिस्काउंट मिल रहा है।