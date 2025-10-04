Airtel, Jio, Vi और BSNL में eSIM कैसे एक्टिवेट करने का तरीका यहां जानें, आसान हैं स्टेप्स
eSIM एक डिजिटल SIM है जो बिना फिजिकल कार्ड के मोबाइल नेटवर्क एक्टिवेट करने की सुविधा देती है। ये फीचर खासकर इंटरनेशनल ट्रैवल या डुअल नंबर यूज़ करने वालों के लिए फायदेमंद है। Airtel Jio Vi और BSNL यूजर्स अपने फोन में eSIM को आसानी से एक्टिवेट कर सकते हैं। हम यहां हर कंपनी के लिए पूरी स्टेप-बाय-स्टेप गाइड बताने जा रहे हैं।
टेक्नोलॉजी डेस्क, नई दिल्ली। eSIM या एम्बेडेड सब्सक्राइबर आइडेंटिटी मॉड्यूल एक डिजिटल SIM होती है जो आपको बिना फिजिकल SIM कार्ड लगाए मोबाइल प्लान एक्टिवेट करने देती है। ये सुविधा ज्यादा आसान और फ्लेक्सिबल होती है, खासकर जब आप इंटरनेशनल ट्रैवल करते हैं या एक फोन में दो नंबर यूज करना चाहते हैं। आइए जानते हैं कि कैसे आप भारत के बड़े टेलीकॉम ऑपरेटर्स पर eSIM एक्टिवेट कर सकते हैं।
शुरू करने से पहले ये चीजें जरूर तैयार रखें:
- एक eSIM-कम्पैटिबल डिवाइस हो। आप अपने फोन में EID (एम्बेडेड आइडेंटिटी डॉक्यूमेंट) चेक करने के लिए *#06# डायल कर सकते हैं।
- आपका रजिस्टर्ड ईमेल ID आपके मोबाइल नंबर से लिंक होना चाहिए, क्योंकि एक्टिवेशन के लिए QR कोड वहीं भेजा जाएगा।
- Wi-Fi कनेक्शन हो ताकि eSIM प्रोफाइल डाउनलोड हो सके।
Airtel eSIM एक्टिवेशन
- Airtel का प्रोसेस ज्यादातर SMS से शुरू होता है।
- SMS भेजें: टाइप करें eSIM और अपना रजिस्टर्ड ईमेल ID (जैसे eSIM xyz@email.com) और इसे 121 पर अपने Airtel नंबर से भेजें।
- कन्फर्मेशन: आपको एक कन्फर्मेशन SMS मिलेगा। 60 सेकंड के अंदर ‘1’ रिप्लाई करें ताकि प्रोसेस आगे बढ़े।
- फाइनल कंसेंट: Airtel की तरफ से एक कॉल आएगी आपके कंसेंट के लिए, उसके बाद QR कोड आपके ईमेल पर भेजा जाएगा।
- कन्फिगरेशन: QR कोड को अपने फोन की Settings > Mobile Network/Cellular Data > Add Data Plan में जाकर स्कैन करें और ऑन-स्क्रीन इंस्ट्रक्शन फॉलो करें। एक्टिवेशन लगभग 2 घंटे में पूरा हो जाता है।
Jio eSIM एक्टिवेशन
- Jio का प्रोसेस SMS और IVR (इंटरैक्टिव वॉयस रिस्पांस) दोनों के जरिए होता है:
- EID और IMEI लें: अपने फोन में *#06# डायल करें और 32-अंकों वाला EID और 15-अंकों वाला IMEI नोट करें।
- SMS भेजें: टाइप करें GETESIM <32-digit EID> <15-digit IMEI> और इसे 199 पर भेजें।
- डिटेल्स प्राप्त करें: आपको SMS से 19-अंकों का eSIM नंबर और कॉन्फिगरेशन डिटेल्स मिलेंगे।
- SIM चेंज रिक्वेस्ट: टाइप करें SIMCHG <19-digit eSIM number> और इसे 199 पर भेजें।
- कन्फर्म और एक्टिवेट करें: लगभग 2 घंटे बाद आपको एक SMS आएगा, जिसमें ‘1’ भेजकर कन्फर्म करें। इसके बाद एक ऑटोमेटेड कॉल आएगी फाइनल कंसेंट के लिए। QR कोड या प्रोफाइल नोटिफिकेशन तब भेजा जाएगा।
Vi (Vodafone Idea) eSIM एक्टिवेशन
- Vi में SMS और Vi App दोनों से एक्टिवेशन संभव है, लेकिन SMS वाला तरीका प्रीपेड और पोस्टपेड दोनों के लिए कॉमन है:
- SMS भेजें: टाइप करें eSIM
और इसे 199 पर भेजें। iOS के लिए ‘1’ और Android के लिए ‘2’ लिखें (जैसे eSIM 8904… 1 xyz@email.com)।
- कन्फर्म करें: 199 पर ESIMY रिप्लाई करें।
- IVR कंसेंट: एक ऑटोमेटेड कॉल आएगी आपके फाइनल कंसेंट के लिए।
- प्रोफाइल डाउनलोड करें: QR कोड आपके ईमेल पर भेजा जाएगा। इसे अपने फोन की Settings में जाकर ‘Add eSIM’ या ‘Add Mobile Plan’ सेक्शन में स्कैन करें।
BSNL eSIM एक्टिवेशन
- BSNL फिलहाल eSIM सर्विस कुछ सर्किल्स जैसे तमिलनाडु में शुरू कर चुका है। इसका प्रोसेस ज्यादातर ऑफलाइन होता है:
- सर्विस सेंटर जाएं: डिजिटल KYC के लिए अपने eSIM-कम्पैटिबल डिवाइस और वैलिड ID के साथ अपने नजदीकी BSNL सर्विस सेंटर में जाएं।
- रिक्वेस्ट और वेरिफिकेशन: eSIM एक्टिवेशन रिक्वेस्ट करें। वेरिफिकेशन के बाद BSNL आपको QR कोड देगा।
- कन्फ
- गरेशन: QR कोड को स्कैन करें और आपका eSIM प्रोफाइल तुरंत एक्टिवेट हो जाएगा।
नोट: हमेशा ध्यान रखें कि QR कोड स्कैन करते समय आपका डिवाइस Wi-Fi से कनेक्टेड हो और ऑन-स्क्रीन गाइडलाइन को ध्यान से फॉलो करें।
