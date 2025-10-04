Airtel, Jio, Vi और BSNL में eSIM कैसे एक्टिवेट करने का तरीका यहां जानें, आसान हैं स्टेप्स

टेक्नोलॉजी डेस्क, नई दिल्ली। eSIM या एम्बेडेड सब्सक्राइबर आइडेंटिटी मॉड्यूल एक डिजिटल SIM होती है जो आपको बिना फिजिकल SIM कार्ड लगाए मोबाइल प्लान एक्टिवेट करने देती है। ये सुविधा ज्यादा आसान और फ्लेक्सिबल होती है, खासकर जब आप इंटरनेशनल ट्रैवल करते हैं या एक फोन में दो नंबर यूज करना चाहते हैं। आइए जानते हैं कि कैसे आप भारत के बड़े टेलीकॉम ऑपरेटर्स पर eSIM एक्टिवेट कर सकते हैं।