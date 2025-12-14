सिर्फ पेन ड्राइव नहीं, टीवी के USB पोर्ट के 5 बड़े फायदे; लास्ट वाला तो सबसे जबरदस्त 

टेक्नोलॉजी डेस्क, नई दिल्ली। पिछले कुछ वक्त में स्मार्ट टीवी हर घर की जरूरत बन गया है। आजकल टीवी में ऐसे फीचर्स देखने को मिल रहे हैं जो आपके टीवी देखने के एक्सपीरियंस को पूरी तरह से बदल देते हैं, लेकिन आज भी बहुत से लोगों को इन फीचर्स के बारे में पता नहीं है। इन्हीं में से एक है स्मार्ट टीवी में मिलने वाला USB पोर्ट। जी हां, बहुत से लोग इसका इस्तेमाल सिर्फ पेन ड्राइव लगाने तक ही करते हैं और सोचते हैं कि इसका कोई और इस्तेमाल नहीं है, जबकि असल में यह पोर्ट आपकी कई तरह से मदद कर सकता है। अगर आपको इसका सही इस्तेमाल पता हो, तो आप टीवी से बहुत आसानी से कई काम कर सकते हैं। आइए आज हम आपको इस स्मार्ट टीवी में मिलने वाले USB पोर्ट के अलग-अलग फायदे बताते हैं।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

माउस और कीबोर्ड लगाकर बनाएं मिनी कंप्यूटर आप आसानी से अपने स्मार्ट टीवी के USB पोर्ट से वायरलेस माउस और कीबोर्ड कनेक्ट कर सकते हैं। फिर आप अपने टीवी पर एक ब्राउज़र ऐप डाउनलोड कर सकते हैं और अपने स्मार्ट टीवी का इस्तेमाल करके आसानी से इंटरनेट एक्सेस कर सकते हैं, ईमेल चेक कर सकते हैं और दूसरे आसान काम कर सकते हैं। आपका टीवी एक मिनी कंप्यूटर बन जाएगा।

USB पोर्ट से बढ़ा सकते हैं कनेक्टिविटी इस USB पोर्ट से आप अपने स्मार्ट टीवी की कनेक्टिविटी को बेहतर बना सकते हैं। अगर आपके टीवी में HDMI पोर्ट कम हैं, तो आपको एक से ज्यादा डिवाइस कनेक्ट करने में दिक्कत हो सकती है। ऐसे में USB पोर्ट आपकी बहुत मदद कर सकता है। आजकल मार्केट में USB-टू-HDMI एडॉप्टर मिलते हैं, जिनसे आप USB पोर्ट को एक्स्ट्रा HDMI कनेक्शन में बदल सकते हैं और आसानी से अपने सेट टॉप बॉक्स, गेमिंग कंसोल और दूसरे डिवाइस को टीवी से कनेक्ट कर सकते हैं।

CCTV कैमरे को दें पावर अगर आपके ऑफिस में स्मार्ट टीवी है और आप CCTV कैमरे को पावर देना चाहते हैं, तो आप कैमरे को पावर देने के लिए टीवी के USB पोर्ट का इस्तेमाल कर सकते हैं। इस तरह, आपको कोई एक्स्ट्रा पावर सोर्स लगाने की जरूरत नहीं होगी।

LED लाइटिंग और स्मार्ट गैजेट्स आजकल टीवी के पीछे LED लाइट स्ट्रिप्स लगाने का ट्रेंड तेजी से बढ़ रहा है। अगर आप अपने टीवी पर ये लाइट्स लगाने की सोच रहे हैं, तो आप उन्हें पावर देने के लिए USB पोर्ट का इस्तेमाल कर सकते हैं। इससे अलग वायरिंग या एडाप्टर की जरूरत खत्म हो जाती है, जिससे आपका सेटअप बहुत आसान हो जाता है।