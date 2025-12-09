Smart TV का सॉफ्टवेयर अपडेट करना चाहिए या नहीं? दूर करें कन्फ्यूजन 

टेक्नोलॉजी डेस्क, नई दिल्ली। इस डिजिटल दौर में आज स्मार्टफोन की तरफ स्मार्ट टीवी भी हमारे घर का एक अहम हिस्सा बनते जा रहे हैं। ऐसे में OTT प्लेटफॉर्म्स, इंटरनेट और स्मार्ट फीचर्स का यूज करने के लिए टीवी का सॉफ्टवेयर लगातार अपडेट करना बेहद जरूरी है, लेकिन बड़ा सवाल ये है कि क्या हर बार सॉफ्टवेयर अपडेट करना चाहिए? कई यूजर्स कंफ्यूज रहते हैं कि क्या बार-बार अपडेट से कहीं उनका टीवी स्लो तो नहीं हो जाएगा। जबकि कुछ यूजर्स इन अपडेट को काफी जरूरी मानते हैं। आइए जानते हैं कि एक्सपर्ट्स इसका क्या जवाब देते हैं...

कंपनियां समय-समय पर जारी करती हैं अपडेट ऐसा देखा गया है कि स्मार्ट टीवी कंपनियां समय-समय पर नए-नए सॉफ्टवेयर और फर्मवेयर अपडेट जारी करती रहती हैं। इन अपडेट्स से न सिर्फ टीवी में नए फीचर आ जाते हैं, बल्कि सिक्योरिटी भी बेहतर हो जाती और पुराने बग्स भी काफी हद तक ठीक जो जाते है।

टेक एक्सपर्ट्स का कहना है कि टीवी को सेफ रखने के लिए अपडेट करना काफी जरूरी है। खासतौर पर जब टीवी इंटरनेट से कनेक्टेड हो। ऐसा इसलिए क्योंकि बिना अपडेट के सिक्योरिटी रिस्क बढ़ सकता है। कई बार ऐसा देखा गया है कि हैकर्स पुराने सिस्टम पर चल रहे स्मार्ट डिवाइस को सबसे पहले निशाना बनाते हैं।

अपडेट के बाद थोड़ी दिक्कतें भी हालांकि कई बार ऐसा भी देखा गया है कि कुछ मामलों में अपडेट करने के बाद UI थोड़ा स्लो रिस्पांस करने लगती है और कभी कभी कुछ दिक्कतें भी देखने को मिलती हैं। जैसे पुरानी स्मार्ट टीवी को नए सॉफ़्टवेयर के हिसाब से हार्डवेयर सपोर्ट नहीं मिल पाता जिससे टीवी थोड़ी स्लो भी हो जाता है। इसी वजह से कई यूजर्स सोचते हैं कि उन्हें अपडेट करना चाहिए या नहीं।