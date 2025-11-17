Smart TV खरीदने से पहले जरूर चेक करें ये 5 चीजें, वरना हर दिन होगा पछतावा

टेक्नोलॉजी डेस्क, नई दिल्ली। आज स्मार्ट टीवी न सिर्फ बड़ी स्क्रीन के साथ आ रहे हैं, बल्कि ये एक पूरा एंटरटेनमेंट सिस्टम बन गए हैं। OTT ऐप्स की बढ़ती पॉपुलैरिटी की वजह से तो लोग अब रेगुलर टीवी की जगह स्मार्ट टीवी ही खरीदना पसंद कर रहे हैं। हालांकि मार्केट में कई तरह के स्मार्ट टीवी आ रहे हैं जो कहने को तो स्मार्ट है लेकिन उनमें कई फीचर्स मिसिंग हैं। ऐसे में अगर आप भी नया स्मार्ट टीवी खरीद रहे हैं तो कुछ बातों का ध्यान रखें। चेक करें कि जो टीवी आप खरीद रहे हैं उसमें ये पांच फीचर्स जरूर हों। इससे न सिर्फ आपका टीवी देखने का एक्सपीरियंस बेहतर होगा, बल्कि बाद में कोई पछतावा भी नहीं होगा।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

रिफ्रेश रेट और डिस्प्ले पैनल सबसे पहले तो स्मार्ट टीवी खरीदते वक्त इस बात का ध्यान रखें कि उसका स्क्रीन पैनल कैसा है। ट्राई करें कि कम से कम IPS या VA पैनल टीवी में लगा हो। इसमें आपको बेहतर कलर और बेहतर ब्राइटनेस मिलती है। इसके साथ ही टीवी का रिफ्रेश रेट कम से कम 60Hz हो।

ऐप सपोर्ट और ऑपरेटिंग सिस्टम यह जरूर चेक करें कि टीवी कौन-से OS को सपोर्ट कर रहा है यानी ये एक Android TV है या Google TV। Google TV और Android TV में ऐप्स का सबसे बड़ा इकोसिस्टम देखने को मिलता है। इसके अलावा ये भी देखें कि Netflix, Prime Video, Hotstar जैसे सभी जरूरी ऐप टीवी में सपोर्टेड हैं या नहीं।

प्रोसेसर, रैम और कितनी है स्टोरेज अगर आप चाहते हैं कि टीवी लंबे वक्त तक स्मूथ परफॉर्मेंस दे तो इसका प्रोसेसर, रैम काफी मायने रखता है। ऐसा टीवी लें जिसमें कम से कम 2GB रैम और 8GB से 16GB तक की इंटरनल स्टोरेज हो, ताकि ऐप्स बिना लैग के रन हो सकें।

कैसी है साउंड क्वालिटी टीवी में जितनी ज्यादा वीडियो इम्पोर्टेन्ट है, उतनी ही अच्छी साउंड क्वालिटी का होना भी जरूरी है। टीवी खरीदने से पहले उसके स्पीकर आउटपुट और Dolby Audio या DTS सपोर्ट जरूर देखें। अगर TV के अंदर बेहतर साउंड नहीं मिल रहा तो आपको बाद में साउंडबार लेने पर एक्स्ट्रा खर्चा करना पड़ सकता है।