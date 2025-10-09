त्योहारों में कर रहे हैं होम अप्लायंसेज की खरीदारी तो बजट, ऑफर और फीचर के साथ इन बातों का रखें ध्यान

टेक्नोलॉजी डेस्क, नई दिल्ली। बीते कुछ वर्षों से स्मार्ट होम डिवाइसेज और एप्लायंसेज का आकर्षण तेजी से बढ़ा है, साथ ही इनके प्रयोग करने से लेकर कंट्रोल करने तक आसानी हुई है। वहीं, संतुलित ऊर्जा खपत और आसान मेटिनेंस जैसे कारण भी इन डिवाइसेज का आकर्षण बढ़ा रहे हैं। स्मार्ट होम डिवाइसेज अभी भी अधिकांश परिवारों की आसान पहुंच में नहीं हैं, ऐसे में त्योहारी सीजन ऐसा मौका होता है, जब आप डील्स और डिस्काउंट्स का लाभ लेते हुए पसंदीदा प्रोडक्ट्स की खरीदारी कर सकते हैं। वैसे भी जीएसटी दरों में कटौती से इस बार स्मार्ट टीवी, गैजेट्स, होम अप्लायंसेज आदि का आकर्षण बढ़ गया है।

स्मार्ट होम डिवासेज के लिए ऐसे बनाएं प्लान स्मार्ट टीवी इस तरह के टेलीविजन को आप इंटरनेट से कनेक्ट करके एप्लीकेशन के जरिए कंटेंट को एक्सेस कर सकते हैं। आप ऑन-डिमांड वीडियो और म्यूजिक का लुत्फ उठा सकते हैं। स्मार्ट टीवी में वॉयस और जेस्चर रिकग्निशन जैसे फीचर्स हर तरह के यूजर्स के लिए उपयोगी होते हैं। स्मार्ट टीवी में खुद का आपरेटिंग सिस्टम होता है, जिससे ये ऐप्स, स्ट्रीमिंग और इंटरएक्टिविटी को भी सपोर्ट करते हैं यानी अलग से डिवाइस की आवश्यकता नहीं होती। इसमें नेटफ्लिक्स, यूट्यूब, अमेजन प्राइम वीडियो जैसे ऐप्स प्री इंस्टाल्ड होते हैं। इसमें 4के, एचडीआर, क्यूएलईडी, एलईडी जैसी एडवांस टेक्नोलाजी मिलती है, जिससे बेहतर ब्राइटनेस, कलर और वाइड व्यूइंग एंगल्स मिलता है। अगर आप स्मार्ट टीवी लेने का प्लान बना रहे हैं तो एचडीएमआइ, टीवी ओएस सपोर्ट, व्यूइंग एंगल, ब्राइटनेस, एचडीआर परफार्मेंस, साउंड क्वालिटी जैसे फीचर्स जरूर देखने चाहिए। बजट के हिसाब से स्मार्ट टीवी की शुरुआत 20,000 रुपये से हो जाती है।

लैपटॉप/टैबलेट/पीसी आफिस कार्य, गेमिंग, एडिटिंग, कॉलेजअसाइनमेंट और पोर्टेबिलिटी आदि बातों को ध्यान में रखना जरूरी है। मल्टी टास्किंग, वीडियो एडिटिंग जैसी जरूरतों के आधार पर इनटेल आई5/अल्ट्रा 5 या एएमडी रेजेन 5 सीपीयू वाले मिडरेंज लैपटॉप देख सकते हैं, वहीं हैवी टास्क के लिए आई7/रेजेन 7 या इसके समकक्ष ऑप्शन देख सकते हैं। आठ जीबी से लेकर 16 जीबी रैम का ऑप्शन पर्याप्त है। वहीं स्टोरेज में 256 जीबी और 512 जीबी स्टोरेज का भी ऑप्शन होता है। इसी तरह बेहतर डिस्प्ले और बैटरी की पावर जरूर देखनी चाहिए। फेस्टिव सीजन में 40,000 से लेकर 80,000 रुपये तक बेहतर लैपटॉप/टैबलेट की खरीदारी कर सकते हैं। जरूरत के हिसाब से एचपी, लेनेवो, आसुस, मैकबुक एयर, सैमसंग में आप्शन देखा जा सकता है।

स्मार्ट किचन अप्लायंसेज अगर स्मार्ट किचन अप्लायंसेज की खरीदारी करने जा रहे हैं तो सबसे पहले' स्मार्ट' शब्द को लेकर सतर्क रहें। अपनी जरूरत और स्मार्ट फीचर्स, प्रयोग में सहजता के तालमेल को समझना जरूरी है। स्टार्ट/स्टॉप फंक्शन, मोबाइल ऐप, सेंसर व अलर्ट, टेंपरेचर/ह्यूमेडिटी सेंसर, फिल्टर क्लीनिंग रिमांइडर, ओवरहीट या सेफ्टी को लेकर आश्वस्त होने के बाद ही निर्णय करें। एनर्जी की खपत, एक ही एप्लायंस की अलग-अलग कार्यों में उपयोगिता को देखना भी जरूरी है। इससे लंबी अवधि में काफी बचत होती है। स्मार्ट डिवाइसेज के नाम पर काफी मार्केटिंग होती है, ऐसे में इन्वर्टर टेक्नोलाजी, एनर्जी एफिसिएंसी रेटिंग, ईको मोड्स जैसे फीचर को अपने स्तर पर जांचें-परखें। ध्यान रखें बहुत सारे फीचर्स डिवाइस के प्रयोग को जटिल बना देते हैं। पार्ट्स को अलग करने, उनकी सफाई, सेल्फ क्लीनिंग मोड्स को समझना आवश्यक है। आप इन दिनों स्मार्ट माइक्रोवेव-ओवन, वाई-फाई मल्टी कुकर, किचन रोबोट आदि की खरीदारी कर सकते हैं।

होम अप्लायंसेज होम अप्लायंसेज की खरीदारी करते समय मुख्य रूप से तीन बातों का ध्यान रखना जरूरी है, पहला, ऊर्जा दक्षता ब्यूरो (बीईई) की रेटिंग देखें, अधिक रेटिंग के लिए भुगतान अधिक करना होगा, पर इससे बिजली बिल में राहत मिलेगी। दूसरा, अगर एसी, फ्रिज की खरीदारी कर रहे हैं तो कंप्रेशर, मोटर की वारंटी चेक करें और तीसरा, आफ्टर सेल्स-सर्विस यानी प्रोडक्ट की सर्विस की सुविधा जरूर देखें।

एयर कंडीशनर्स (एसी) स्प्लिट एसी शांत, अधिक असरकारक और बेडरूम/लिविंग रूम के लिए बेहतर होते हैं, वहीं विंडो एसी सस्ते, प्रयोग में आसान और पोर्टेबल होते हैं। एसी की क्षमता को कमरे के आकार के हिसाब तय करें, जैसे 120 वर्ग फीट के लिए एक टन का एसी, इससे बड़े कमरे या हाल एरिया के लिए 1.5 या दो टन का आप्शन देख सकते हैं। इन्वर्टर एसी कूलिंग लोड को एडजस्ट करता है यानी अधिक प्रभावी और उपयोगी होता है।

रेफ्रिजरेटर सिंगल डोर, डबल डोर, साइड-बॉय-साइड, फ्रेंच डोर आदि रेफ्रिजेटर को जरूरत के हिसाब से खरीद सकते हैं। सिंगल डोर प्रयोग में आसान है, पर इसमें मैनुअल डिफ्रोस्ट और अपेक्षाकृत कम फीचर्स होते हैं, वहीं फ्रोस्ट फ्री रेफ्रिजेटर अधिक सुविधाजनक होते हैं। अगर दो से तीन लोगों का परिवार है तो 150-250 लीटर पर्याप्त होता है, वहीं बड़े परिवार के लिए अधिक की आवश्यकता होती है। इंटीरियर के अलावा इन्वर्टर कंप्रेशर, डिजिटल इन्वर्टर टेक्नोलॉजी, एफिसिएंट कूलिंग आदि के बारे में जरूर पता करना चाहिए।