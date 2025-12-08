सोते समय स्मार्टवॉच पहननी चाहिए या नहीं? ज्यादातर लोग रहते हैं कंफ्यूज

टेक्नोलॉजी डेस्क, नई दिल्ली। स्मार्टफोन के साथ-साथ आजकल लोग स्मार्ट वॉच भी काफी पसंद कर रहे हैं। इसके पीछे की वजह इसमें मिलने वाले हेयर ट्रैकिंग फीचर्स हैं। हाल ही में, Apple ने तो अपनी स्मार्ट वॉच में एक नया हाइपरटेंशन नोटिफिकेशन फीचर भी जोड़ दिया है, जो हाई ब्लड प्रेशर के खतरे के बारे में चेतावनी दे सकता है। ऐसे में कई लोगों के मन में यह सवाल आया होगा कि क्या सोते समय स्मार्टवॉच पहननी चाहिए या नहीं।

ज्यादातर लोग अभी भी इसे लेकर कंफ्यूज हैं। कुछ यूजर्स का मानना है कि इससे स्लीप ट्रैकिंग बेहतर होती है, जबकि कुछ का कहना है कि यह सेहत के लिए नुकसानदायक है। एक्सपर्ट्स के मुताबिक, स्मार्ट वॉच पहनकर सोने से फायदे और सावधानियां दोनों हैं। तो, आज हम आपको इसके बारे में डिटेल में बताने जा रहे हैं।

क्या कहते हैं एक्सपर्ट्स हेल्थ टेक्नोलॉजी एक्सपर्ट्स का कहना है कि स्मार्टवॉच नींद की क्वालिटी के बारे में जरूरी जानकारी देती हैं, जैसे हार्ट रेट और ऑक्सीजन लेवल, जो नींद के पैटर्न को समझने में बहुत मददगार हो सकती हैं। यह डेटा उन लोगों के लिए बहुत काम का हो सकता है जिन्हें नींद न आने, थकान या अनियमित नींद की समस्या है, लेकिन अगर किसी को स्किन एलर्जी, जलन, अत्यधिक पसीना या नींद में बेचैनी महसूस हो रही हो, तो वॉच को रात में उतार देना बेहतर है।