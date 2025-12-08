Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    सोते समय स्मार्टवॉच पहननी चाहिए या नहीं? ज्यादातर लोग रहते हैं कंफ्यूज

    By Sameer Saini Edited By: Sameer Saini
    Updated: Mon, 08 Dec 2025 10:00 AM (IST)

    आजकल स्मार्टवॉच का चलन बढ़ गया है, खासकर हेल्थ ट्रैकिंग फीचर्स के कारण। Apple ने हाइपरटेंशन नोटिफिकेशन जैसे नए फीचर भी जोड़े हैं। एक्सपर्ट्स के अनुसार ...और पढ़ें

    prefferd source google
    Hero Image

    सोते समय स्मार्टवॉच पहननी चाहिए या नहीं? ज्यादातर लोग रहते हैं कंफ्यूज

    टेक्नोलॉजी डेस्क, नई दिल्ली। स्मार्टफोन के साथ-साथ आजकल लोग स्मार्ट वॉच भी काफी पसंद कर रहे हैं। इसके पीछे की वजह इसमें मिलने वाले हेयर ट्रैकिंग फीचर्स हैं। हाल ही में, Apple ने तो अपनी स्मार्ट वॉच में एक नया हाइपरटेंशन नोटिफिकेशन फीचर भी जोड़ दिया है, जो हाई ब्लड प्रेशर के खतरे के बारे में चेतावनी दे सकता है। ऐसे में कई लोगों के मन में यह सवाल आया होगा कि क्या सोते समय स्मार्टवॉच पहननी चाहिए या नहीं।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    ज्यादातर लोग अभी भी इसे लेकर कंफ्यूज हैं। कुछ यूजर्स का मानना है कि इससे स्लीप ट्रैकिंग बेहतर होती है, जबकि कुछ का कहना है कि यह सेहत के लिए नुकसानदायक है। एक्सपर्ट्स के मुताबिक, स्मार्ट वॉच पहनकर सोने से फायदे और सावधानियां दोनों हैं। तो, आज हम आपको इसके बारे में डिटेल में बताने जा रहे हैं।

    क्या कहते हैं एक्सपर्ट्स

    हेल्थ टेक्नोलॉजी एक्सपर्ट्स का कहना है कि स्मार्टवॉच नींद की क्वालिटी के बारे में जरूरी जानकारी देती हैं, जैसे हार्ट रेट और ऑक्सीजन लेवल, जो नींद के पैटर्न को समझने में बहुत मददगार हो सकती हैं। यह डेटा उन लोगों के लिए बहुत काम का हो सकता है जिन्हें नींद न आने, थकान या अनियमित नींद की समस्या है, लेकिन अगर किसी को स्किन एलर्जी, जलन, अत्यधिक पसीना या नींद में बेचैनी महसूस हो रही हो, तो वॉच को रात में उतार देना बेहतर है।

    24/7 स्मार्टवॉच भी न पहने

    हालांकि इसका मतलब यह नहीं है कि आप 24/7 स्मार्टवॉच पहने रहें। एक्सपर्ट्स का कहना है कि अगर आपकी वॉच भारी है, स्ट्रैप बहुत टाइट है और स्किन से लगातार रगड़ लगती है, तो इससे जलन और स्किन की दूसरी दिक्कतें हो सकती हैं। इसके अलावा, अगर आपकी स्किन को आराम नहीं मिलता है, तो रैशेज बढ़ सकते हैं। हालांकि, साइंटिस्ट्स ने अभी तक यह साबित नहीं किया है कि स्मार्टवॉच से निकलने वाला रेडिएशन नुकसानदायक है।

    यह भी पढ़ें- 1.97 इंच की बड़ी डिस्प्ले वाली स्मार्टवॉच लॉन्च: GPS, ब्लूटूथ कॉलिंग और हेल्थ फीचर्स