    Samsung के मुड़ने वाले प्रीमियम 5G फोन पर शानदार डिस्काउंट, सीधे 55 हजार की छूट  

    By Sameer Saini Edited By: Sameer Saini
    Updated: Wed, 19 Nov 2025 03:31 PM (IST)

    सैमसंग गैलेक्सी Z फोल्ड 6 अपने लॉन्च मूल्य ₹1,64,999 से काफी कम कीमत पर अमेजन और फ्लिपकार्ट पर उपलब्ध है। ग्राहक इस फोल्ड फोन को ₹55,000 की सीधी छूट के साथ लगभग ₹1,09,999 या ₹1,07,000 में खरीद सकते हैं। इसमें ट्रिपल कैमरा सेटअप, दो AMOLED स्क्रीन और एक फ्लैगशिप स्नैपड्रैगन प्रोसेसर जैसे फीचर्स हैं। बैंक ऑफर्स के साथ कीमत और कम हो सकती है।  

    टेक्नोलॉजी डेस्क, नई दिल्ली। क्या आप भी अपने रेगुलर फोन से बोर हो गए हैं और अब किसी फोल्ड फोन को खरीदने की सोच रहे हैं? अगर हां तो अमेजन और फ्लिपकार्ट दोनों ही आपके लिए एक शानदार डील लेकर आए हैं। जी हां इस वक्त का Samsung Galaxy Z Fold 6 अपने लॉन्च प्राइस से काफी कम कीमत पर मिल रहा है।

    कंपनी ने इस डिवाइस को भारत में 1,64,999 रुपये की शुरुआती कीमत पर पेश किया था लेकिन अभी आप डिवाइस पर सीधे 55 हजार की छूट ले सकते हैं। डिवाइस ट्रिपल कैमरा सेटअप के साथ आता है। डिवाइस में दो AMOLED स्क्रीन, एक फ्लैगशिप स्नैपड्रैगन प्रोसेसर और एक शानदार डिजाइन मिलता है। चलिए इस डील पर एक नजर डालते हैं...

    Samsung Galaxy Z Fold 6 पर डिस्काउंट ऑफर

    Samsung के इस फोल्ड फोन को आप अभी अमेजन से सिर्फ 1,09,999 रुपये में खरीद सकते हैं, यानी इसकी कीमत में सीधे 55,000 रुपये की कमी देखने को मिल रही है। इतना ही नहीं आप Amazon Pay ICICI बैंक कार्ड के जरिए फोन पर 3,299 रुपये तक का एक्स्ट्रा कैशबैक भी ले सकते हैं, जिससे कीमत और कम हो जाती है।

    दूसरी तरफ फ्लिपकार्ट भी इस फोन पर शानदार डील दे रहा है जहां से आप फोन को सिर्फ 1,07,000 रुपये में बिना किसी बैंक ऑफर के खरीद सकते हैं। जबकि Flipkart SBI Credit Card के साथ फोन पर एक्स्ट्रा 4000 रुपये तक का डिस्काउंट मिल रहा है जो इस डील को और भी खास बना देता है।

    Samsung Galaxy Z Fold 6 के स्पेसिफिकेशन

    स्पेसिफिकेशन की बात करें तो सैमसंग के इस फोन में 6.3 इंच का AMOLED कवर डिस्प्ले मिलता और 7.6 इंच की इनर AMOLED डिस्प्ले मिलता है। साथ ही फोन में पावरफुल स्नैपड्रैगन 8 जेनरेशन 3 चिपसेट दिया गया है, जिसमें 12GB तक रैम और 512GB तक स्टोरेज मिलती है। फोन में 4,400 mAh की बैटरी मिलती है।

    फोटोग्राफी के लिए गैलेक्सी Z फोल्ड 6 में ट्रिपल कैमरा सेटअप मिलता है जिसमें 50MP का प्राइमरी कैमरा, 12MP का अल्ट्रावाइड लेंस और 10MP का टेलीफोटो कैमरा मिलता है जो 5x ऑप्टिकल जूम भी सपोर्ट करता है। फोन में सेल्फी के लिए 32MP का फ्रंट कैमरा है।

