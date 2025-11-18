Samsung के तीन पतले और हलके 5G फोन, iPhone 17 सीरीज से भी होंगे स्लिम?
सैमसंग जल्द ही गैलेक्सी S26 सीरीज लॉन्च कर सकता है, जो S25 का अपग्रेड होगा। अफवाह है कि S26 सीरीज, iPhone 17 से भी पतली होगी। S26 अल्ट्रा 7.9 मिमी मोटा और 214 ग्राम का हो सकता है, जबकि S26 6.9 मिमी और 164 ग्राम का हो सकता है। S26+ 7.3 मिमी और 191 ग्राम का हो सकता है। S26 सीरीज में तेज रैम भी मिल सकती है।
टेक्नोलॉजी डेस्क, नई दिल्ली। सैमसंग जल्द ही अपनी नई गैलेक्सी S26 सीरीज लॉन्च कर सकता है। हालिया रिपोर्ट्स से पता चलता है कि कंपनी इस सीरीज को अगले साल की शुरुआत में पेश कर सकती है, जो इस साल लॉन्च हुई गैलेक्सी S25 सीरीज का अपग्रेड होगी। इस लाइनअप में इस बार तीन संभावित हैंडसेट लॉन्च होने की उम्मीद है।
अब, एक टिप्सटर ने बताया है कि गैलेक्सी S सीरीज के स्मार्टफोन्स अपने-अपने पिछले मॉडल्स की तुलना में काफी ज्यादा पतले और हल्के हो सकते हैं। इतना ही नहीं पूरा लाइनअप iPhone 17 सीरीज की तुलना में काफी पतला हो सकता है। चलिए इसके बारे में जानते हैं...
पतले और हलके होंगे गैलेक्सी S26 सीरीज के फोन्स
सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर एक पोस्ट में टिप्सटर ने हाल ही में लॉन्च हुई iPhone 17 सीरीज की मोटाई और वजन की तुलना सैमसंग गैलेक्सी S26 सीरीज से की है। बताया जा रहा है कि फ्लैगशिप सैमसंग गैलेक्सी S26 अल्ट्रा की मोटाई इस बार 7.9 मिमी और वजन लगभग 214 ग्राम हो सकता है। जबकि सैमसंग गैलेक्सी S26 की मोटाई सिर्फ 6.9 मिमी और वजह 164 ग्राम और गैलेक्सी S26+ की मोटाई 7.3 मिमी और वजन 191 ग्राम हो सकता है।
कैसे हैं मौजूदा मॉडल्स?
अगर ये सच हो जाता है तो सैमसंग गैलेक्सी S26 सीरीज के अल्ट्रा और स्टैंडर्ड मॉडल अपने पिछले मॉडल, गैलेक्सी S25 अल्ट्रा और गैलेक्सी S25 से काफी हल्के और पतले हो सकते हैं। बता दें कि इस साल लॉन्च हुए फ्लैगशिप गैलेक्सी S25 अल्ट्रा की मोटाई 8.2 मिमी और वजन लगभग 218 ग्राम है, जबकि स्टैंडर्ड मॉडल गैलेक्सी S25 अभी 7.2 मिमी मोटा और लगभग 168 ग्राम वजन का है।
खास बात यह है कि इस बार के सैमसंग गैलेक्सी S26+ की मोटाई अपने पिछले मॉडल जितनी ही हो सकती है, लेकिन यह गैलेक्सी S25+ से ज्यादा भारी हो सकता है, जो 7.3 मिमी मोटा और लगभग 190 ग्राम वजन का है।
