Flipkart Sale: लगभग आधी कीमत पर मिल रहा है Samsung का ये शानदार फोन, जानें डील

टेक्नोलॉजी डेस्क, नई दिल्ली। Flipkart ने Plus और Black मेंबर्स के लिए अपनी Big Bang Diwali Sale 2025 शुरू कर दी है। इस मोस्टअवेटेड इवेंट में स्मार्टफोन समेत कई प्रोडक्ट्स पर भारी छूट दी जा रही है। खास डील्स में से एक है Samsung Galaxy S24 FE, जो इस सेल में एक बेहद किफायती कीमत पर उपलब्ध है।

Samsung Galaxy S24 FE, जो एक Fan Edition मॉडल है, प्रीमियम फीचर्स को एक काफी किफायती कीमत पर ऑफर करता है। Flipkart की Big Bang Diwali Sale के दौरान ये स्मार्टफोन 32,000 रुपये से कम में खरीदा जा सकता है, जिससे ये उन लोगों के लिए एक अट्रैक्टिव ऑप्शन बन जाता है जो बिना ज्यादा खर्च किए अपग्रेड करना चाहते हैं। इस कीमत पर Samsung Galaxy S24 FE एक बेहतरीन डील है। आइए जानते हैं पूरी डील।

Samsung Galaxy S24 FE पर फ्लिपकार्ट डील Samsung Galaxy S24 FE को भारत में 59,999 रुपये की शुरुआती कीमत पर लॉन्च किया गया था। Big Bang Diwali Sale के दौरान Flipkart इस फोन पर 29,000 रुपये तक की छूट दे रहा है, जिससे इसकी कीमत घटकर 30,999 रुपये रह गई है। ये कीमत 128GB स्टोरेज वेरिएंट के लिए है। साथ ही कई बैंक ऑफर्स भी दिए जा रहे हैं। इसके अलावा ग्राहक एक्सचेंज ऑफर के तहत 23,700 रुपये तक की छूट का फायदा भी उठा सकते हैं।

Samsung Galaxy S24 FE के स्पेसिफिकेशन्स और फीचर्स Samsung Galaxy S24 FE स्मार्टफोन में 6.7-इंच का AMOLED डिस्प्ले दिया गया है, जो 120Hz रिफ्रेश रेट के साथ आता है। इसके अंदर Samsung का इन-हाउस Exynos 2400e चिपसेट है, जिसे 8GB RAM के साथ पेयर किया गया है। इसके अलावा, फोन में 4,700mAh की बैटरी दी गई है, जो 25W फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करती है।