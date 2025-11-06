Language
    Samsung Galaxy S24 FE 5G को 34 हजार से कम में खरीदने का मौका, मिलता है शानदार कैमरा

    By Saket Singh Baghel Edited By: Saket Singh Baghel
    Updated: Thu, 06 Nov 2025 09:30 PM (IST)

    अगर आपका बजट 30,000 रुपये के आसपास है और आप एक ऐसा स्मार्टफोन चाहते हैं जो Samsung की फ्लैगशिप डिजाइन लैंग्वेज, शानदार कैमरा और स्मूद परफॉर्मेंस के साथ आए। तो Samsung Galaxy S24 FE आपके लिए बेस्ट डील साबित हो सकती है। Amazon पर ये फोन अपने अब तक के सबसे कम दाम पर मिल रहा है।

    Samsung Galaxy S24 FE 5G पर भारी डिस्काउंट मिल रहा है। 

    टेक्नोलॉजी डेस्क, नई दिल्ली। अगर आपका बजट लगभग 30,000 रुपये है और आप एक ऐसा स्मार्टफोन अपग्रेड करना चाहते हैं जिसमें साफ-सुथरा और यूजर-फ्रेंडली इंटरफेस हो। साथ ही जो Samsung की फ्लैगशिप डिजाइन DNA को बरकरार रखे, पावरफुल परफॉर्मेंस दे और शानदार कैमरा ऑफर करे, तो ये ऑफर आपके लिए है। पिछले साल का फैन एडिशन मॉडल Samsung Galaxy S24 FE फिलहाल Amazon पर अब तक के सबसे कम दाम पर उपलब्ध है।

    ये फोन लॉन्च के समय 59,999 रुपये में आया था, लेकिन अब बैंक ऑफर और डिस्काउंट के बाद काफी कम कीमत में ग्राहकों को मिल रहा है। आइए जानते हैं Amazon पर मिल रहे इस ऑफर के बारे में।

    Amazon पर Samsung Galaxy S24 FE की कीमत

    Samsung Galaxy S24 FE का ब्लू, 8GB + 128GB वेरिएंट फिलहाल Amazon पर 33,870 रुपये में लिस्टेड है, यानी कीमत में लगभग 26,129 रुपये की बड़ी गिरावट के साथ। ग्राहकों को प्लेटफॉर्म पर कुछ बैंक ऑफर्स भी दिए जा रहे हैं। ग्राहक चाहें तो EMI ऑप्शन भी चुन सकते हैं।

    इसके अलावा, खरीदारों को एक्सचेंज ऑफर में 32,050 रुपये तक की वैल्यू मिल सकती है, जो आपके पुराने फोन के ब्रांड, कंडीशन और वेरिएंट पर निर्भर करेगी। साथ ही, एक्सटेंडेड वॉरंटी और मोबाइल प्रोटेक्शन जैसे ऐड-ऑन भी उपलब्ध हैं।

    Samsung Galaxy S24 FE के स्पेसिफिकेशन्स

    Samsung Galaxy S24 FE में 6.7-इंच का बड़ा AMOLED डिस्प्ले दिया गया है, जो 120Hz रिफ्रेश रेट सपोर्ट करता है। ये डिवाइस Exynos 2400e चिपसेट पर चलता है और इसमें 8GB तक RAM मिलती है। फोन में 4,700mAh की बैटरी दी गई है जो 25W फास्ट चार्जिंग सपोर्ट करती है।

    फोटोग्राफी की बात करें तो इसमें ट्रिपल रियर कैमरा सेटअप है, जिसमें 50MP का मेन सेंसर, 12MP का अल्ट्रा-वाइड लेंस और 8MP का टेलीफोटो कैमरा शामिल है। सेल्फी के लिए इसमें 10MP का फ्रंट कैमरा मिलता है।

    यह भी पढ़ें: Apple जल्द लॉन्च करेगा सबसे सस्ता MacBook लैपटॉप, iPhone वाला मिलेगा प्रोसेसर