Samsung Galaxy S24 FE 5G को 34 हजार से कम में खरीदने का मौका, मिलता है शानदार कैमरा

टेक्नोलॉजी डेस्क, नई दिल्ली। अगर आपका बजट लगभग 30,000 रुपये है और आप एक ऐसा स्मार्टफोन अपग्रेड करना चाहते हैं जिसमें साफ-सुथरा और यूजर-फ्रेंडली इंटरफेस हो। साथ ही जो Samsung की फ्लैगशिप डिजाइन DNA को बरकरार रखे, पावरफुल परफॉर्मेंस दे और शानदार कैमरा ऑफर करे, तो ये ऑफर आपके लिए है। पिछले साल का फैन एडिशन मॉडल Samsung Galaxy S24 FE फिलहाल Amazon पर अब तक के सबसे कम दाम पर उपलब्ध है।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

ये फोन लॉन्च के समय 59,999 रुपये में आया था, लेकिन अब बैंक ऑफर और डिस्काउंट के बाद काफी कम कीमत में ग्राहकों को मिल रहा है। आइए जानते हैं Amazon पर मिल रहे इस ऑफर के बारे में। Amazon पर Samsung Galaxy S24 FE की कीमत Samsung Galaxy S24 FE का ब्लू, 8GB + 128GB वेरिएंट फिलहाल Amazon पर 33,870 रुपये में लिस्टेड है, यानी कीमत में लगभग 26,129 रुपये की बड़ी गिरावट के साथ। ग्राहकों को प्लेटफॉर्म पर कुछ बैंक ऑफर्स भी दिए जा रहे हैं। ग्राहक चाहें तो EMI ऑप्शन भी चुन सकते हैं।