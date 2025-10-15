40 हजार से कम में चाहिए प्रीमियम स्मार्टफोन? Galaxy S24 5G पर मिल रही डील को न करें मिस
अगर आप 40,000 रुपये से कम कीमत में एक प्रीमियम स्मार्टफोन की तलाश में हैं, तो Samsung Galaxy S24 5G एक शानदार ऑप्शन है। ये फोन Snapdragon 8 Gen 3 चिपसेट, बेहतरीन कैमरा, और AMOLED डिस्प्ले के साथ आता है। Flipkart पर चल रही सेल में ये फोन भारी डिस्काउंट, बैंक ऑफर और एक्सचेंज वैल्यू के साथ बेहद कम कीमत में उपलब्ध है।
टेक्नोलॉजी डेस्क, नई दिल्ली। क्या आप 40,000 रुपये के अंदर एक बढ़िया स्मार्टफोन की तलाश में हैं? अगर हां, तो आपको Samsung Galaxy S24 5G पर मिल रही जरूर देखनी चाहिए। हाल ही में लॉन्च हुआ इसका Snapdragon 8 Gen 3 चिपसेट वाला वेरिएंट शानदार परफॉर्मेंस देता है, जिससे आपका गेमिंग एक्सपीरियंस और मजेदार हो जाता है। पिछली जनरेशन का ये मॉडल 74,999 रुपये में लॉन्च हुआ था। ये बेहतरीन कैमरा सेटअप, प्रीमियम डिजाइन और AMOLED स्क्रीन जसे अच्छे फीचर्स के साथ आता है। अब इसे खरीदना और भी आसान हो गया है। आइए जानते हैं डील।
Samsung Galaxy S24 5G पर डील
Samsung Galaxy S24 5G Flipkart पर 39,999 रुपये में लिस्टेड है, जो इसकी MRP प्राइस से 35,000 रुपये कम है। ग्राहक चुनिंदा क्रेडिट कार्ड जैसे Flipkart Axis या SBI Flipkart कार्ड का इस्तेमाल करके अतिरिक्त 5% बैंक डिस्काउंट भी पा सकते हैं। इतना ही नहीं, बायर्स के लिए नो कॉस्ट EMI ऑप्शन भी उपलब्ध है, जो 6,667 रुपये प्रति माह से शुरू होता है।
यूजर्स अपने पुराने फोन को एक्सचेंज करके 30,550 रुपये तक का एक्सचेंज वैल्यू भी पा सकते हैं। हालांकि, ये वैल्यू आपके पुराने फोन की ब्रांड और कंडीशन पर निर्भर करेगी। ग्राहक चाहें तो एक्सटेंडेड वारंटी या दूसरे ऐड-ऑन भी खरीद सकते हैं।
Samsung Galaxy S24 5G के स्पेसिफिकेशन्स
ये डिवाइस 6.2-इंच की AMOLED डिस्प्ले के साथ आता है, जिसमें 120Hz रिफ्रेश रेट और 2,600 निट्स की पीक ब्राइटनेस मिलती है। जैसा कि ऊपर बताया गया है, ये फोन Snapdragon 8 Gen 3 चिपसेट से लैस है। इसमें 8GB RAM और 512GB तक की स्टोरेज मिलती है। फोन Android 16 बेस्ड One UI 8 पर चलता है। इसमें 4,000mAh की बैटरी है, जो 25W वायर्ड चार्जिंग सपोर्ट करती है। साथ ही इसमें Wi-Fi 6, Bluetooth 5.3, NFC और USB 3.2 Gen 1 Type-C पोर्ट दिया गया है, साथ ही IP68 रेटिंग भी मौजूद है।
कैमरा सेटअप की बात करें तो इसमें ट्रिपल कैमरा मिलता है। OIS और 8K वीडियो रिकॉर्डिंग के साथ 50MP प्राइमरी सेंसर , 12MP अल्ट्रा-वाइड एंगल कैमरा और 10MP टेलीफोटो लेंस। साथ ही 12MP फ्रंट कैमरा भी फोन में सेल्फी के लिए मिलता है।
