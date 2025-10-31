Galaxy S23 Ultra 5G पर मिल रही 42,000 रुपये से ज्यादा की छूट, 512GB वेरिएंट पर है ऑफर
अगर आप ऐसा फोन लेने की सोच रहे हैं जिसमें प्रो कैमरा, स्टाइलिश प्रीमियम डिजाइन, धांसू परफॉर्मेंस और टॉप डिस्प्ले हो, तो Samsung Galaxy S23 Ultra 5G आपके लिए बेहतरीन ऑप्शन बन सकता है। अभी ये Amazon पर बहुत ही बड़ा डिस्काउंट लेकर आया है। इसमें S पेन मिलता है। आइए जानते हैं डील।
टेक्नोलॉजी डेस्क, नई दिल्ली। क्या आप ऐसा Samsung खरीदना लेना चाहते हैं जिसमें जबरदस्त कैमरा, परफॉर्मेंस, डिस्प्ले और फीचर्स मिलें। अगर हां तो Samsung Galaxy S23 Ultra 5G आपका नेक्स्ट अपग्रेड हो सकता है। क्योंकि, ये Amazon पर बड़े डिस्काउंट के साथ उपलब्ध है। ये डिवाइस men 2023 में लॉन्च हुआ था और इसमें शानदार कैमरा, Snapdragon 8 सीरीज चिपसेट, ब्राइट AMOLED पैनल और AI फीचर्स मिलते हैं। ये डिवाइस S Pen के साथ आता है, जिसमें Bluetooth सपोर्ट है, ताकि आप क्रिएटिव काम आराम से कर सकें।
अगर ये ऑफर आपको इंटरेस्टिंग लग रहा हो, तो आइए जानते हैं कि Amazon पर Samsung Galaxy S23 Ultra 5G पर क्या डील मिल रही है।
Samsung Galaxy S23 Ultra 5G पर ये है डील
Samsung Galaxy S23 Ultra अभी Amazon पर 77,500 रुपये में लिस्टेड है। ये कीमत फोन के 12GB + 512GB वेरिएंट के लिए है, जो कंपनी की ऑफिशियल साइट पर अभी 1,19,999 रुपये में लिस्टेड है। यानी ग्राहकों को यहां 42,499 रुपये की बड़ी छूट इस वेरिएंट पर मिल रही है। इसके साथ कस्टमर्स को 1,500 रुपये का एक्स्ट्रा बैंक डिस्काउंट भी मिल सकता है। अगर वे OneCard, PNB और बाकी एलिजिबल बैंक कार्ड्स यूज करते हैं। इसके अलावा कस्टमर्स EMI ऑप्शन भी चुन सकते हैं, जिसकी शुरुआत 3,757 रुपये प्रति महीने से होती है। यहां नो-कॉस्ट EMI का ऑप्शन भी ग्राहकों को मिलेगा।
आप अपना पुराना स्मार्टफोन एक्सचेंज में देकर 58,000 रुपये तक की वैल्यू भी पा सकते हैं। हालांकि, फाइनल एक्सचेंज वैल्यू आपके पुराने फोन के ब्रांड, मॉडल, कंडीशन और बाकी फैक्टर्स पर डिपेंड करेगी। बायर्स एक्सटेंडेड वारंटी, टोटल फोन प्रोटेक्शन जैसे ऐड-ऑन्स भी चुन सकते हैं।
Samsung Galaxy S23 Ultra 5G के स्पेसिफिकेशन्स
Samsung Galaxy S23 Ultra में 6.8-इंच QHD+ Dynamic AMOLED 2X डिस्प्ले और 120Hz रिफ्रेश रेट दिया गया है। डिस्प्ले में कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास विक्टस 2 प्रोटेक्शन भी मिलता है। ये Snapdragon 8 Gen 2 चिपसेट पर चलता है और Adreno 740 GPU के साथ आता है। कुछ रीजन में ये फोन One UI 8 अपडेट भी पा चुका है। इसमें 5,000mAh की बैटरी मिलती है और ये 45W फास्ट चार्जिंग सपोर्ट के साथ आती है।
कैमरा सेटअप की बात करें तो फोन में 200MP मेन कैमरा, 12MP अल्ट्रावाइड लेंस, 10MP 3x टेलीफोटो और 10MP 10x पेरिस्कोप मिलता है। सेल्फी और वीडियो कॉल्स के लिए इसमें 12MP फ्रंट कैमरा है।
