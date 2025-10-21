Language
    Samsung का 5,000 mAh बैटरी वाला शानदार 5G फोन वो भी सिर्फ 7,499 रुपये में, देखें डील

    Updated: Tue, 21 Oct 2025 08:25 AM (IST)

    फ्लिपकार्ट की बिग बैंग दिवाली सेल में सैमसंग गैलेक्सी F06 5G स्मार्टफोन 7,499 रुपये में मिल रहा है। इस फोन में 6.7 इंच का HD+ डिस्प्ले, MediaTek Dimensity 6300 चिपसेट और 50 मेगापिक्सल का कैमरा है। यह 5G कनेक्टिविटी को सपोर्ट करता है और इसमें 5,000 mAh की बैटरी है। बैंक और एक्सचेंज ऑफर से कीमत और भी कम हो सकती है।

    Samsung का 5,000 mAh बैटरी वाला शानदार 5G फोन वो भी सिर्फ 7,499 रुपये में, देखें डील

    टेक्नोलॉजी डेस्क, नई दिल्ली। क्या आप काफी समय से ₹10,000 के बजट में नया स्मार्टफोन खरीदने की सोच रहे हैं? तो Flipkart आपके लिए शानदार मौका लेकर आया है। जी हां, Flipkart की बिग बैंग दिवाली सेल के दौरान Samsung का Galaxy F06 5G स्मार्टफोन बेहद सस्ते दाम में मिल रहा है। वैसे तो कंपनी ने इस फोन को ₹10,000 से ज्यादा की कीमत में लॉन्च किया था, लेकिन अब सेल के दौरान यह फोन महज ₹7,499 में मिल रहा है।

    इतना ही नहीं, कंपनी फोन पर खास बैंक ऑफर और एक्सचेंज ऑफर भी दे रही है, जिससे फोन की कीमत और भी कम हो जाती है। ऐसे में जो लोग 5G फोन में अपग्रेड करने की सोच रहे हैं, उनके लिए यह स्मार्टफोन एक बेस्ट ऑप्शन हो सकता है। आइए इस स्मार्टफोन डील के बारे में विस्तार से जानते हैं...

    Samsung Galaxy F06 5G डिस्काउंट ऑफर

    सैमसंग के इस कमाल के डिवाइस की कीमत वैसे तो ₹12,499 है, लेकिन कंपनी सेल के दौरान इस फोन पर भारी डिस्काउंट दे रही है, जिसके बाद फोन की कीमत घटकर मात्र ₹7,499 रह गई है। इतना ही नहीं, कंपनी इस फोन पर एक्सिस बैंक फ्लिपकार्ट डेबिट कार्ड के साथ ₹750 तक का डिस्काउंट दे रही है। इसके अलावा फोन पर नो कॉस्ट EMI का विकल्प भी उपलब्ध है, जहां आप ₹2500 की EMI के साथ फोन खरीद सकते हैं।

    फोन पर जबरदस्त एक्सचेंज ऑफर भी मिल रहा है, जहां आप अपने पुराने फोन के बदले ₹6,550 तक का एक्सचेंज डिस्काउंट ले सकते हैं। हालांकि, यह एक्सचेंज डिस्काउंट पूरी तरह से आपके पुराने फोन की कंडीशन पर डिपेंड करेगा।

    Samsung Galaxy F06 5G के खास फीचर्स

    फीचर्स की बात करें तो सैमसंग के इस डिवाइस में 6.7 इंच का HD+ डिस्प्ले दिया गया है, जो 800 nits की पीक ब्राइटनेस और 90 Hz रिफ्रेश रेट ऑफर करता है। प्रोसेसिंग के लिए फोन में MediaTek Dimensity 6300 चिपसेट दिया गया है, जो 6nm पर बेस्ड है और फुल-ब्लास्ट 5G कनेक्टिविटी (12 बैंड्स) सपोर्ट करता है। जबकि फोटोग्राफी के लिए डिवाइस में 50 मेगापिक्सल का प्राइमरी कैमरा, 2 मेगापिक्सल का डेप्थ सेंसर और 8 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा दिया गया है। बैटरी की बात करें तो फोन में 5,000 mAh की बैटरी और 25W फास्ट चार्जिंग सपोर्ट है।

