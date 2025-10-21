Samsung का 5,000 mAh बैटरी वाला शानदार 5G फोन वो भी सिर्फ 7,499 रुपये में, देखें डील

टेक्नोलॉजी डेस्क, नई दिल्ली। क्या आप काफी समय से ₹10,000 के बजट में नया स्मार्टफोन खरीदने की सोच रहे हैं? तो Flipkart आपके लिए शानदार मौका लेकर आया है। जी हां, Flipkart की बिग बैंग दिवाली सेल के दौरान Samsung का Galaxy F06 5G स्मार्टफोन बेहद सस्ते दाम में मिल रहा है। वैसे तो कंपनी ने इस फोन को ₹10,000 से ज्यादा की कीमत में लॉन्च किया था, लेकिन अब सेल के दौरान यह फोन महज ₹7,499 में मिल रहा है।

इतना ही नहीं, कंपनी फोन पर खास बैंक ऑफर और एक्सचेंज ऑफर भी दे रही है, जिससे फोन की कीमत और भी कम हो जाती है। ऐसे में जो लोग 5G फोन में अपग्रेड करने की सोच रहे हैं, उनके लिए यह स्मार्टफोन एक बेस्ट ऑप्शन हो सकता है। आइए इस स्मार्टफोन डील के बारे में विस्तार से जानते हैं...

Samsung Galaxy F06 5G डिस्काउंट ऑफर सैमसंग के इस कमाल के डिवाइस की कीमत वैसे तो ₹12,499 है, लेकिन कंपनी सेल के दौरान इस फोन पर भारी डिस्काउंट दे रही है, जिसके बाद फोन की कीमत घटकर मात्र ₹7,499 रह गई है। इतना ही नहीं, कंपनी इस फोन पर एक्सिस बैंक फ्लिपकार्ट डेबिट कार्ड के साथ ₹750 तक का डिस्काउंट दे रही है। इसके अलावा फोन पर नो कॉस्ट EMI का विकल्प भी उपलब्ध है, जहां आप ₹2500 की EMI के साथ फोन खरीद सकते हैं।