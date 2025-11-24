Realme का 7000mAh बैटरी वाला 'पावर हाउस' 5G फोन: एक परसेंट बैटरी पर 9 घंटे तक रहेगा ऑन!

टेक्नोलॉजी डेस्क, नई दिल्ली। Realme जल्द ही अपना एक और नया फोन लॉन्च करने जा रहा है जिसे कंपनी Realme C85 5G के नाम से पेश करने जा रही है। कंपनी ने ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म पर इस नए डिवाइस की लॉन्च डेट अनाउंस कर दी है। ये नया बजट डिवाइस फ्लिपकार्ट और कंपनी के ऑनलाइन स्टोर पर खरीदने के लिए अवेलेबल होने वाला है।

लॉन्च डेट के अलावा कंपनी ने Realme हैंडसेट के कुछ खास स्पेसिफिकेशन्स का भी खुलासा कर दिया है। डिवाइस में 45W वायर्ड फास्ट चार्जिंग सपोर्ट और 7,000mAh की बड़ी बैटरी देखने को मिलने वाली है। इतना ही नहीं इस डिवाइस में डस्ट और वाटर रेजिस्टेंस के लिए IP69 रेटिंग देखने को मिल सकती है।

Realme C85 5G की लॉन्च डेट फ्लिपकार्ट पर कंपनी ने एक डेडिकेटेड माइक्रोसाइट लाइव कर दी है जिससे पता चलता है कि Realme C85 5G देश में 28 नवंबर को लॉन्च होने जा रहा है। साथ ही इस माइक्रोसाइट से ये भी कन्फर्म हो गया है कि आप इस फोन को फ्लिपकार्ट के जरिए खरीद पाएंगे।

मिलेगी 7,000mAh की बैटरी Realme का कहना है कि फोन में 7,000mAh की बैटरी देखने को मिलेगी है, जिसके बारे में ऐसा दावा किया जा रहा है कि ये 22 घंटे तक का वीडियो प्लेबैक टाइम दे सकता है। इतना ही नहीं फोन में 50 घंटे का कॉलिंग और 145 घंटे का म्यूजिक प्लेबैक टाइम मिल सकता है। कंपनी ऐसा भी दावा कर रही है कि हैंडसेट एक परसेंट बैटरी पर 9 घंटे तक का स्टैंडबाय और 40 मिनट की कॉलिंग दे सकता है जो इसे काफी ज्यादा खास बना देगा।

इतना ही नहीं फोन में 45W वायर्ड फास्ट चार्जिंग सपोर्ट भी मिलने वाला है जिससे डिवाइस 5 मिनट के चार्ज पर 1.5 घंटे की बैटरी लाइफ ऑफर कर सकता है। डिवाइस में 6.5W रिवर्स चार्ज सपोर्ट भी मिलने वाला है। यानी देखा जाए तो ये एक 'पावर हाउस' 5G फोन होने वाला है।