Realme का 200MP कैमरा वाला शानदार 5G फोन, 7000mAh बैटरी और 80W फास्ट चार्जिंग भी
Realme जल्द ही Realme 16 Pro लॉन्च करने वाला है, जिसमें 200MP कैमरा और 7000mAh बैटरी होने की संभावना है। यह तीन रंगों में आ सकता है और इसमें 12GB RAM और 512GB तक स्टोरेज मिल सकती है। फोन में 6.78 इंच का डिस्प्ले और 80W फास्ट चार्जिंग सपोर्ट भी मिल सकता है। इसमें Android 16 होने की उम्मीद है।
टेक्नोलॉजी डेस्क, नई दिल्ली। Realme जल्द ही एक और नया फोन लॉन्च करने जा रहा है जिसे कंपनी Realme 16 Pro के नाम से पेश कर सकती है। यह डिवाइस Realme 15 Pro का सक्सेसर हो सकता है। ऑनलाइन एक नई रिपोर्ट में फोन के पॉसिबल कलर ऑप्शन, स्पेसिफिकेशन और RAM और स्टोरेज के बारे में जानकारी सामने आई है।
रिपोर्ट्स के मुताबिक, Realme 16 Pro के तीन कलर ऑप्शन आ सकते हैं, जिसमें 12GB तक RAM और 512GB तक स्टोरेज ऑप्शन मिल सकता है। ऐसा भी बताया जा रहा है कि डिवाइस में 6.78-इंच का डिस्प्ले और 7,000mAh की बैटरी मिल सकती है। Realme 16 Pro में डुअल रियर कैमरा देखने को मिल सकता है, जिसमें 200-मेगापिक्सल का प्राइमरी कैमरा और 8-मेगापिक्सल का सेकेंडरी कैमरा मिल सकता है।
Realme 16 Pro के स्पेसिफिकेशन
टेक ब्लॉगर Anvin ने अपने X अकाउंट से पोस्ट करते हुए बताया है कि Realme 16 Pro देश में चार RAM और स्टोरेज ऑप्शन में लॉन्च हो सकता है जिसमें 8GB + 128GB, 8GB + 256GB, 12GB + 256GB, और 12GB + 512GB वेरिएंट देखने को मिल सकता है। रिपोर्ट्स के मुताबिक फोन ग्रे, गोल्ड और पर्पल शेड्स में आ सकता है।
200-मेगापिक्सल का प्राइमरी कैमरा
Realme 16 Pro में 144Hz रिफ्रेश रेट वाली 6.78-इंच की OLED डिस्प्ले मिल सकती है। डिवाइस में डुअल रियर कैमरा मिल सकता है जिसमें 200-मेगापिक्सल का प्राइमरी कैमरा और 8-मेगापिक्सल का सेकेंडरी कैमरा मिल सकता है। पिछले वाले Realme 15 Pro के कैमरा सेटअप की तुलना में इस बार एक बड़ा अपग्रेड मिलेगा, जिसमें 50-मेगापिक्सल का Sony IMX896 प्राइमरी कैमरा और 50-मेगापिक्सल का अल्ट्रावाइड लेंस मिलेगा।
7,000mAh बड़ी बैटरी और फास्ट चार्जिंग
Realme 16 Pro में सेल्फी के लिए भी सामने की तरफ 50-मेगापिक्सल का कैमरा मिल सकता है। इसके अलावा, कहा जा रहा है कि इसमें अपने पिछले मॉडल की तरह 80W फास्ट चार्जिंग सपोर्ट के साथ 7,000mAh बड़ी बैटरी मिल सकती है। डिवाइस में Android 16 मिल सकता है।
