    Ray-Ban Meta Gen 2 ग्लासेस अब भारत में बिक्री के लिए उपलब्ध, मिलेगा अपग्रेडेड कैमरा

    By Saket Singh Baghel Edited By: Saket Singh Baghel
    Updated: Tue, 02 Dec 2025 03:59 PM (IST)

    Ray-Ban Meta Gen 2 अब भारत में बिक्री के लिए उपलब्ध हो गए हैं। इन्हें लीडिंग ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स से खरीदा जा सकता है। इन नए ग्लासेस को EssilorLuxottica के साथ मिलकर डेवलप किया गया है। इनकी शुरुआती कीमत 39,900 रुपये रखी गई है। आइए जानते हैं फोन की बाकी डिटेल।

    Ray-Ban Meta Gen 2 अब भारत में बिक्री के लिए उपलब्ध हैं। 

    टेक्नोलॉजी डेस्क, नई दिल्ली। Ray-Ban Meta Gen 2 ग्लासेस अब भारत में बड़े ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म से बिक्री के लिए उपलब्ध हैं। EssilorLuxottica के साथ मिलकर बनाए गए, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) से चलने वाले स्मार्ट ग्लासेस को शुरू में सितंबर में Ray-Ban Meta Gen 1 ग्लासेस के सक्सेसर के तौर पर लॉन्च किया गया था, लेकिन ये सिर्फ ग्लोबल मार्केट में ही उपलब्ध थे। मेटा का कहना है कि ये फर्स्ट जेनरेशन के मॉडल के मुकाबले बैटरी और कैमरा में बड़े अपग्रेड के साथ-साथ ज्यादा कलर और फ्रेम ऑप्शन भी देते हैं।

    Ray-Ban Meta Gen 2 ग्लासेस की कीमत और उपलब्धता

    भारत में Ray-Ban Meta Gen 2 ग्लास की कीमत 39,900 रुपये से शुरू होती है। AI से चलने वाले ये स्मार्ट ग्लासेस तीन स्टाइल- हेडलाइनर, स्काईलर और वेफेयरर में उपलब्ध हैं। कस्टमर शाइनी कॉस्मिक ब्लू, शाइनी मिस्टिक वायलेट और शाइनी एस्टेरॉयड ग्रे जैसे सीजनल कलर में से चुन सकते हैं।

    ये आज यानी 2 दिसंबर से रे-बैन इंडिया वेबसाइट और देश भर के ऑप्टिकल और आईवियर रिटेलर्स के जरिए सेल किए जा रहे हैं। हालांकि, मेटा ने ये नहीं बताया है कि वे Ray-Ban Meta Gen 2 ग्लासेस को प्रिस्क्रिप्शन, सन, पोलराइज्ड और ट्रांजिशन लेंस ऑप्शन के साथ देंगे या नहीं।

    Ray-Ban Meta Gen 2 ग्लासेस के फीचर्स और स्पेसिफिकेशन्स

    Ray-Ban Meta Glasses का डिजाइन फर्स्ट जेनरेशन के मॉडल जैसा ही है। इनमें 12-मेगापिक्सल का कैमरा और फ्रेम के दोनों तरफ दो गोल कटआउट के अंदर एक LED लाइट लगी है। जब वीडियो रिकॉर्डिंग लाइव होती है, तो LED लाइट रिकॉर्डिंग इंडिकेटर का भी काम करती है।

    साथ ही कैमरे में अपग्रेडेड कैपेबिलिटीज हैं। कंपनी के मुताबिक, ये 30 फ्रेम प्रति सेकंड पर 3K रेजोल्यूशन तक के वीडियो रिकॉर्ड कर सकता है। ये अपने पिछले मॉडल की तरह ही 3,024 x 4,032 पिक्सल रेजोल्यूशन में फोटो कैप्चर करता रहता है। स्मार्ट ग्लासेस में भविष्य में स्लो मोशन और हाइपरलैप्स मोड मिलने का भी वादा किया गया है।

    फीचर्स की बात करें तो, Ray-Ban Meta Gen 2 ग्लासेस में कन्वर्सेशन फोकस शामिल है। ये स्मार्ट ग्लास के ओपन-ईयर स्पीकर का इस्तेमाल करके यूजर जिस व्यक्ति से बात कर रहे हैं, उसकी आवाज को तेज करता है। पांच-माइक्रोफोन ऐरे को भी नॉइज कम करने के लिए ऑप्टिमाइज़ किया गया है और ये वॉइस और वीडियो कॉल के दौरान ज्यादा क्लैरिटी देता है।

    सबसे बड़ा सुधार बैटरी लाइफ के मामले में हुआ है। मेटा के मुताबिक, Ray-Ban Meta Gen 2 ग्लासेस एक बार चार्ज करने पर आठ घंटे तक चल सकते हैं। वहीं, केस के बारे में कहा जा रहा है कि ये 48 घंटे की एक्स्ट्रा चार्जिंग देता है।

