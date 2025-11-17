Ration Card e-KYC करने का सबसे आसान तरीका, ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों मेथड देखें

टेक्नोलॉजी डेस्क, नई दिल्ली। NFSA यानी राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत एलिजिबल नागरिकों को सस्ती या मुफ्त राशन सप्लाई देने के लिए सरकार लगातार जरूरी बदलाव कर रही है। इसी क्रम में कुछ वक्त पहले एक अहम फैसला लिया गया है जिसके तहत अब राशन कार्ड होल्डर्स के लिए e-KYC को अनिवार्य कर दिया गया है। ये कदम इसलिए उठाया गया है ताकि स्कीम का लाभ सिर्फ उन्हीं नागरिकों को मिले जो सच में इसके हकदार हैं। राशन कार्ड जहां खाद्य सुरक्षा का जरूरी दस्तावेज है, वहीं ये पहचान प्रमाण के रूप में भी इस्तेमाल किया जा सकता है। ऐसे में कुछ वक्त बाद इसका वेरिफिकेशन बेहद जरूरी है।

हर 5 साल में करानी होगी e-KYC हाल ही में बदले नियमों के बाद अब हर फैमिली को अपने राशन कार्ड की e-KYC हर 5 साल में अनिवार्य रूप से करानी पड़ेगी। कई लाभार्थियों ने लास्ट टाइम 2013 के आसपास इस प्रोसेस को पूरा किया था, इसलिए अब इसे अपडेट करना जरूरी हो गया है। राहत की बात यह है कि डिजिटल प्रोसेस के चलते e-KYC कराना काफी आसान हो गया है और ज्यादातर लोग इसे घर बैठे ऑनलाइन पूरा कर सकते हैं। चलिए जानें कैसे...

घर बैठे राशन कार्ड की e-KYC कैसे करें? सबसे पहले अपने मोबाइल में Mera Ration और Aadhaar FaceRD ऐप इंस्टॉल करें।

इसके बाद ऐप खोलकर अपनी लोकेशन एंटर करें।

इधर अब अपना आधार नंबर, कैप्चा और ओटीपी डालकर वेरिफिकेशन प्रोसेस पूरा करें।

इसके बाद स्क्रीन पर आधार से जुड़ी आपकी जानकारी दिखाई देगी।

इधर से अब Face e-KYC ऑप्शन को सेलेक्ट करें।

कैमरा ऑन होने पर अपना चेहरा स्कैन कराएं या फोटो कैप्चर करें।

इसके बाद सबमिट करते ही पूरा प्रोसेस कुछ ही सेकंड में पूरी हो जाएगा। e-KYC हुआ या नहीं कैसे पता करें? अगर आपने प्रोसेस पूरी कर लिया है और ये देखना चाहते हैं कि e-KYC सफल हुई या नहीं, तो ऐप में दोबारा लॉगिन करें।