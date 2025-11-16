PM Kisan Yojana: 2000 रुपये जमा होते ही मिलेगा अलर्ट, मोबाइल नंबर ऐसे करें अपडेट

टेक्नोलॉजी डेस्क, नई दिल्ली। करोड़ों किसान पीएम किसान सम्मान निधि की अगली किस्त का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। लंबे इंतजार के बाद अब 21वीं किस्त जारी होने की तारीख आ गई है। सरकार का कहना है कि 19 नवंबर को किसानों के बैंक अकाउंट में 2,000 रुपये की किस्त भेज दी जाएगी। पीएम किसान सम्मान निधि के आधिकारिक X हैंडल पर इस संबंध में जानकारी शेयर की गई है। किसान कई महीनों से इस भुगतान का इंतजार कर रहे थे। अब केंद्र सरकार की ओर से किस्त की तारीख की पुष्टि हो गई है और उनका इंतजार जल्द ही खत्म होने वाला है।

हालांकि, इसके साथ ही अगर आप चाहते हैं कि आपके फोन पर 21वीं किस्त का अलर्ट मिले तो जल्द से जल्द रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर अपडेट जरूर कर लें। जी हां, अगर आपने पोर्टल पर अपना मोबाइल नंबर अपडेट नहीं किया है, तो आपको जरूरी मैसेज नहीं मिलेंगे। आइए जानें कि आप घर बैठे अपने मोबाइल फोन से कैसे अपना फोन नंबर अपडेट कर सकते हैं।