    PM Kisan Yojana: 2000 रुपये जमा होते ही मिलेगा अलर्ट, मोबाइल नंबर ऐसे करें अपडेट

    By Sameer Saini Edited By: Sameer Saini
    Updated: Sun, 16 Nov 2025 09:00 AM (IST)

    पीएम किसान सम्मान निधि की 21वीं किस्त 19 नवंबर को किसानों के बैंक खातों में भेजी जाएगी, जिसका इंतजार किसान लंबे समय से कर रहे थे। इसकी पुष्टि पीएम किसान के आधिकारिक X हैंडल पर की गई है। किस्त से संबंधित अलर्ट प्राप्त करने के लिए किसानों को अपना पंजीकृत मोबाइल नंबर अपडेट करना होगा। यह अपडेट ऑनलाइन pmkisan.gov.in पर या ऑफलाइन नजदीकी CSC/कृषि कार्यालय में जाकर किया जा सकता है।  

    टेक्नोलॉजी डेस्क, नई दिल्ली। करोड़ों किसान पीएम किसान सम्मान निधि की अगली किस्त का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। लंबे इंतजार के बाद अब 21वीं किस्त जारी होने की तारीख आ गई है। सरकार का कहना है कि 19 नवंबर को किसानों के बैंक अकाउंट में 2,000 रुपये की किस्त भेज दी जाएगी। पीएम किसान सम्मान निधि के आधिकारिक X हैंडल पर इस संबंध में जानकारी शेयर की गई है। किसान कई महीनों से इस भुगतान का इंतजार कर रहे थे। अब केंद्र सरकार की ओर से किस्त की तारीख की पुष्टि हो गई है और उनका इंतजार जल्द ही खत्म होने वाला है।

    हालांकि, इसके साथ ही अगर आप चाहते हैं कि आपके फोन पर 21वीं किस्त का अलर्ट मिले तो जल्द से जल्द रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर अपडेट जरूर कर लें। जी हां, अगर आपने पोर्टल पर अपना मोबाइल नंबर अपडेट नहीं किया है, तो आपको जरूरी मैसेज नहीं मिलेंगे। आइए जानें कि आप घर बैठे अपने मोबाइल फोन से कैसे अपना फोन नंबर अपडेट कर सकते हैं।

    PM-Kisan पोर्टल पर मोबाइल नंबर अपडेट कैसे करें?

    अगर आपका मोबाइल नंबर चेंज हो गया है या पोर्टल पर गलत मोबाइल नंबर दर्ज है, तो उसे ऑनलाइन इस तरह अपडेट किया जा सकता है...

    सबसे पहले ऑफिशियल वेबसाइट pmkisan.gov.in ओपन करें।

    इसके बाद होमपेज पर नीचे स्क्रॉल करें और ‘Update Mobile Number’ वाला ऑप्शन चुनें।

    इधर से अब अपना रजिस्ट्रेशन नंबर या आधार नंबर एंटर करें।

    इतना करने के बाद कैप्चा कोड भरकर सर्च पर क्लिक करें।

    इसके बाद आपकी प्रोफाइल पर नया मोबाइल नंबर टाइप करें।

    अब Submit वाले ऑप्शन पर क्लिक करें।

    इधर अब OTP वेरिफिकेशन पूरा करें।

    एन्ड में कंफर्मेशन के बाद आपका नया नंबर अपडेट हो जाएगा।

    ऑफलाइन तरीके से मोबाइल नंबर अपडेट कैसे करें?

    अगर आप इंटरनेट का इस्तेमाल नहीं करना चाहते हैं, तो मोबाइल नंबर बदलने का ऑफलाइन ऑप्शन भी उपलब्ध है। इसके लिए आपको या तो नजदीकी CSC यानी कॉमन सर्विस सेंटर या फिर अपने स्थानीय कृषि कार्यालय में जाना पड़ेगा। इसके लिए आपको साथ में आधार कार्ड और PM-Kisan रजिस्ट्रेशन नंबर जरूर लेकर जाना होगा। वहां से आप आसानी से अपना मोबाइल नंबर सही करवा सकते हैं।

